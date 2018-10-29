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  • Energy Label Europe D
    Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
  • Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
  • Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
  • Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
  • Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
  • Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
  • Energy Label Europe D
    Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
  • Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
  • Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
  • Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
  • Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
  • Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan

MonitorSmoothTouchiga LCD-ekraan

172B9T/00

Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
Paindlikke kasutusvõimalusi pakkuv vee- ja tolmukindel puuteekraan. Tänu liigenditega alusele saab ekraani reguleerida erinevatesse asenditesse. Kasutajasõbralik ekraan võimaldab kergesti kasutada kõiki rakendusi, suurendades teie tõhusust.
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Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan

  • B Line

  • 17" (43,2 cm)

  • 1280 × 1024 (SXGA)

SmoothTouchiga ekraan tagab loomuliku sujuva puutereaktsiooni

SmoothTouchiga ekraan tagab loomuliku sujuva puutereaktsiooni

See Philipsi ekraan kasutab sujuva reaktsiooni tagamiseks projektsioonmahtuvuslikku 10-punkti puutetehnoloogiat. Saate täielikult ära kasutada puutepõhiste rakenduste uusi võimalusi ja äratada oma vanemad rakendused ellu. Trükkige 10 sõrme abil või mängige sõpradega põnevaid interaktiivseid mänge. Töötage interaktiivselt koos oma kolleegide või kaasõpilastega ning suurendage oma tööviljakust ja tõhusust.

Ekraani esiosa vastab vee- ja tolmukindluse osas IP-koodile IP65

Ekraani esiosa vastab vee- ja tolmukindluse osas IP-koodile IP65

Kui keskkond ei ole just täiuslik, vajate ekraani, mis on disainitud pidama vastu veepritsmetele ja tolmule. Elektriseadmete välisobjektidele ja niiskusele vastupidavuse iseloomustamiseks kasutatakse rahvusvahelise standardiga IEC/EN 60529 määratud IP-koode. See Philipsi ekraan vastab vee- ja tolmukindlust tähistavale rahvusvahelisele IP-koodile, mille järgi on seade kaitstud igapäevaste tavapäraste veepritsmete ja tolmu vastu.

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  2. Kinda materjal ja paksus: nitriilkumm (0,15 mm), puuvill (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Lisateavet puutefunktsiooni toetavate operatsioonisüsteemide kohta leiate kasutusjuhendi jaotisest „SmoothTouch“.

  4. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  5. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  6. Kiirlaadimine kooskõlas USB BC 1.2 standardiga

  7. EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.

  8. Monitor võib pildil näidatust erineda.