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Monitor SmoothTouchiga LCD-ekraan

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MonitorSmoothTouchiga LCD-ekraan

172B9T/00

Monitor SmoothTouchiga LCD-ekraan

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Tarkvara ja draiverid

Driverswindows8

  • versioon: v2.0
  • ZIP fail, 9.3 kB
  • 31 July 2020

Driverswindows7

  • versioon: v2.0
  • ZIP fail, 9.3 kB
  • 31 July 2020

Kasutusjuhendid ja dokumendid

TCO sertifikaadiga teade - English (US)

  • PDF fail, 101.2 kB
  • 30 May 2023

Kiirjuhend

  • PDF fail, 825.1 kB
  • 21 April 2026

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