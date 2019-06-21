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V Line
20 (19,5" / 49,5 cm diagonaal)
Energy Star on USA keskkonnakaitseameti EPA sponsoreeritud energiatõhususe programm, mille on kasutusele võtnud ka paljud teised riigid. Energy Star sertifikaat tagab, et ostetud toode vastab kõige uuematele energiatõhususe normidele ja töötab maksimaalselt energiatõhusalt kõigil töörežiimidel. Philipsi uutel ekraanidel on Energy Star 5.0 sertifikaat ning nad vastavad sellele või saavutavad isegi sellest paremad tulemused. Näiteks puhkerežiimil näeb Energy Star 5.0 ette alla 1 vati energia kasutamise, samal ajal kui Philipsi ekraanid tarbivad vähem kui 0,5 vatti energiat. Lisateave on saadaval veebilehel www.energystar.gov.
Valged LED-lambid on toekad seadmed, mis saavutavad täieliku valguse ja püsiva heleduse kiiremini, muutes seeläbi käivitusaja lühemaks. LED-lambid ei sisalda elavhõbedat, mistõttu on nende ringlussevõtmine ja kasutusest kõrvaldamine keskkonnasäästlikum. LED-lambid võimaldavad paremini reguleerida LCD-taustvalguse hämardamist ning tulemuseks on suurepärane kontrastsus. Samuti on LED-lampidel tänu kogu ekraani ühtlasele heledusele ülihead värvid.
4.7
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Теодорина
13/10/2019
България
Kinnitatud ostja
Чудесен е
Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Kasutamise kuupäev 2018-10-13
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Kasutamise kuupäev 2018-10-13
instal4
22/09/2013
Polska
produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady
Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED