Energy Star: energiatõhusus ja madal võimsustarve

Energy Star on USA keskkonnakaitseameti EPA sponsoreeritud energiatõhususe programm, mille on kasutusele võtnud ka paljud teised riigid. Energy Star sertifikaat tagab, et ostetud toode vastab kõige uuematele energiatõhususe normidele ja töötab maksimaalselt energiatõhusalt kõigil töörežiimidel. Philipsi uutel ekraanidel on Energy Star 5.0 sertifikaat ning nad vastavad sellele või saavutavad isegi sellest paremad tulemused. Näiteks puhkerežiimil näeb Energy Star 5.0 ette alla 1 vati energia kasutamise, samal ajal kui Philipsi ekraanid tarbivad vähem kui 0,5 vatti energiat. Lisateave on saadaval veebilehel www.energystar.gov.