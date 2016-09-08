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    Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega
  • Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega
  • Energy Label Europe F
    Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega
  • Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega

Tootmine lõpetatud

LCD-ekraan LED-taustvalgusega

200V4QSBR/00

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega
Nautige säravaid MVA LED-pilte selle atraktiivse ja läikiva disainiga ekraani abil. Tarkvaraga SmartControl Lite varustatud ekraan on suurepärane valik!
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Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega

  • V Line

  • 20 (19,53" / 49,6 cm diagonaal)

MVA-ekraan, et vaatamisnurk oleks lai ja kontrastid sügavad

MVA-ekraan, et vaatamisnurk oleks lai ja kontrastid sügavad

Philipsi MVA LED-ekraanides on kasutatud täiustatud MVA-tehnoloogiat, mis tagab ülikõrge staatilise kontrasti suhte eriti selgete ja säravate kujundite saamiseks. Kuigi ka tavalised kontorirakendused on selle ekraani puhul lihtsasti kasutatavad, on see eriti sobilik fotode, veebis sirvimise, filmide, mängude ja nõudlike graafiliste rakenduste jaoks. Selle optimeeritud pikslite haldamise tehnoloogia tagab teile eriti laia 178/178-kraadise vaatamisnurga, mille tulemuseks on terav pilt.

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.

Hõlbus ekraanipildi reguleerimine SmartControl Lite'iga

SmartControl Lite on järgmise põlvkonna 3D märgiline toode, mis põhineb GUI ekraani kontrollimise tarkvaral. See võimaldab kasutajal hiire abil täiustada enamikku ekraani parameetritest, näiteks värvi, heledust, ekraani kalibreerimist ning multimeediume ja ID-haldust.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

08/09/2016

România

România

Ecelent!

Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.

See arvustus tehti tootele 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

See arvustus tehti tootele 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

04/02/2016

Česká republika

Česká republika

Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.

Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

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