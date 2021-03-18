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  • Energy Label Europe E
    Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
  • Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
  • Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
  • Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
  • Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
  • Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
  • Energy Label Europe E
    Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
  • Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
  • Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
  • Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
  • Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
  • Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan

MonitorSmoothTouchiga LCD-ekraan

242B9T/00

4.7
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan
Paindlikke kasutusvõimalusi pakkuv vee- ja tolmukindel puuteekraan. Tänu liigenditega alusele saab ekraani reguleerida erinevatesse asenditesse. Kasutajasõbralik ekraan võimaldab kergesti kasutada kõiki rakendusi, suurendades teie tõhusust.
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Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan

  • B Line

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diagonaal)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

SmoothTouchiga ekraan tagab loomuliku sujuva puutereaktsiooni

SmoothTouchiga ekraan tagab loomuliku sujuva puutereaktsiooni

See Philipsi ekraan kasutab sujuva reaktsiooni tagamiseks projektsioonmahtuvuslikku 10-punkti puutetehnoloogiat. Saate täielikult ära kasutada puutepõhiste rakenduste uusi võimalusi ja äratada oma vanemad rakendused ellu. Trükkige 10 sõrme abil või mängige sõpradega põnevaid interaktiivseid mänge. Töötage interaktiivselt koos oma kolleegide või kaasõpilastega ning suurendage oma tööviljakust ja tõhusust.

Ekraani esiosa vastab vee- ja tolmukindluse osas IP-koodile IP65

Ekraani esiosa vastab vee- ja tolmukindluse osas IP-koodile IP65

Kui keskkond ei ole just täiuslik, vajate ekraani, mis on disainitud pidama vastu veepritsmetele ja tolmule. Elektriseadmete välisobjektidele ja niiskusele vastupidavuse iseloomustamiseks kasutatakse rahvusvahelise standardiga IEC/EN 60529 määratud IP-koode. See Philipsi ekraan vastab vee- ja tolmukindlust tähistavale rahvusvahelisele IP-koodile, mille järgi on seade kaitstud igapäevaste tavapäraste veepritsmete ja tolmu vastu.

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

18/03/2021

Polska

Polska

Monitor jest super

Monitor spełnia wszystkie funkcje zgodnie ze specyfikacją. W wyposażeniu są wszystkie potrzebne kable. Chociaż jest to mój drugi egzemplarz, bo w pierwszym wystąpiły martwe piksele, ale w sklepie bez problemów wymieniono na nowy egzemplarz, który działa bez zarzutu.

Positiivsed omadused

Dobry obraz, stosunkowo niska cena

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor

23/10/2024

Česká republika

Česká republika

Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd

Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.

Positiivsed omadused

Má vše a ještě něco navíc

Negatiivsed omadused

V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

28/05/2023

Magyarország

Magyarország

Kinnitatud ostja

Rendkívüli monitor irodai és otthoni célra

Kizárólag home office célra használom a monitort és eddig csak jókat tudok mondani róla. Fantasztikus képminőség, és abszolút nem fárasztja a szemet. Praktikus USB 3.0 csatlakozók oldalt. A keret nélküli kivitel nagyon elegánssá teszi a megjelenést. Számomra külön előny az állítható magasság.

Positiivsed omadused

Képminőség, külső megjelenés

Negatiivsed omadused

Nem tapasztaltam ilyet.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Kinda materjal ja paksus: nitriilkumm (0,15 mm), puuvill (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  4. Lisateavet puutefunktsiooni toetavate operatsioonisüsteemide kohta leiate kasutusjuhendi jaotisest „SmoothTouch“.

  5. Kiirlaadimine kooskõlas USB BC 1.2 standardiga

  6. EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.

  7. Monitor võib pildil näidatust erineda.