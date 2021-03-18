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B Line
24 (23,8" / 60,5 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
See Philipsi ekraan kasutab sujuva reaktsiooni tagamiseks projektsioonmahtuvuslikku 10-punkti puutetehnoloogiat. Saate täielikult ära kasutada puutepõhiste rakenduste uusi võimalusi ja äratada oma vanemad rakendused ellu. Trükkige 10 sõrme abil või mängige sõpradega põnevaid interaktiivseid mänge. Töötage interaktiivselt koos oma kolleegide või kaasõpilastega ning suurendage oma tööviljakust ja tõhusust.
Kui keskkond ei ole just täiuslik, vajate ekraani, mis on disainitud pidama vastu veepritsmetele ja tolmule. Elektriseadmete välisobjektidele ja niiskusele vastupidavuse iseloomustamiseks kasutatakse rahvusvahelise standardiga IEC/EN 60529 määratud IP-koode. See Philipsi ekraan vastab vee- ja tolmukindlust tähistavale rahvusvahelisele IP-koodile, mille järgi on seade kaitstud igapäevaste tavapäraste veepritsmete ja tolmu vastu.
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.
4.7
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Bg52
18/03/2021
Polska
Monitor jest super
Monitor spełnia wszystkie funkcje zgodnie ze specyfikacją. W wyposażeniu są wszystkie potrzebne kable. Chociaż jest to mój drugi egzemplarz, bo w pierwszym wystąpiły martwe piksele, ale w sklepie bez problemów wymieniono na nowy egzemplarz, który działa bez zarzutu.
Positiivsed omadused
Dobry obraz, stosunkowo niska cena
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor
Xperry
23/10/2024
Česká republika
Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd
Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.
Positiivsed omadused
Má vše a ještě něco navíc
Negatiivsed omadused
V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor
József63
28/05/2023
Magyarország
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Rendkívüli monitor irodai és otthoni célra
Kizárólag home office célra használom a monitort és eddig csak jókat tudok mondani róla. Fantasztikus képminőség, és abszolút nem fárasztja a szemet. Praktikus USB 3.0 csatlakozók oldalt. A keret nélküli kivitel nagyon elegánssá teszi a megjelenést. Számomra külön előny az állítható magasság.
Positiivsed omadused
Képminőség, külső megjelenés
Negatiivsed omadused
Nem tapasztaltam ilyet.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Kinda materjal ja paksus: nitriilkumm (0,15 mm), puuvill (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
Lisateavet puutefunktsiooni toetavate operatsioonisüsteemide kohta leiate kasutusjuhendi jaotisest „SmoothTouch“.
Kiirlaadimine kooskõlas USB BC 1.2 standardiga
EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.
Monitor võib pildil näidatust erineda.