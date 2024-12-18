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Monitor SmoothTouchiga LCD-ekraan

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MonitorSmoothTouchiga LCD-ekraan

242B9T/00

Monitor SmoothTouchiga LCD-ekraan

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Tarkvara ja draiverid

Kasutusjuhendi juhised

  • PDF fail, 1.2 MB
  • 18 December 2024

Nutika juhtimise tarkvara

  • versioon: V7.0.0
  • ZIP fail, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Kasutusjuhendid ja dokumendid

TCO sertifikaadiga teade - English (US)

  • PDF fail, 101.2 kB
  • 13 June 2023

Lühijuhend

  • PDF fail, 4.9 MB
  • 27 December 2024

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