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LCD-ekraan

245E1S/00

5
| (8) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Lihtsalt vapustav
Stiilne 24-tolline E Line monitor tagab teie tööruumi jaoks suurepärase pildi. Nautige kristallselget Quad HD pilti ja sujuvat liikumist tänu AMD FreeSynci tehnoloogiale.
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Lihtsalt vapustav

  • E Line

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diagonaal)

  • 2560 × 1440 (QHD)

IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.

Kristallselge pilt Quad HD ja 2560 × 1440 piksli abil

Kristallselge pilt Quad HD ja 2560 × 1440 piksli abil

Need Philipsi ekraanid edastavad kristallselgeid, Quad HD 2560 × 1440 piksliga pilte. Tänu suure jõudlusega paneelidele ja suurele pikslite arvule, mida kasutavad suure ribalaiusega allikad, äratavad need ekraanid teie pildid ja graafika ellu. Philipsi ekraanid toovad teieni kristallselged pildid, olenemata sellest, kas olete nõudlik spetsialist, kes vajab CAD-CAM lahenduste jaoks väga üksikasjalikku teavet, kasutab 3D graafilisi rakendusi või finantsabimeest keeruliste arvutustabelite kallal töötamisel.

Ultra Wide Colori suurem värvivalik tõetruu pildi esitamiseks

Ultra Wide Colori suurem värvivalik tõetruu pildi esitamiseks

Ultra Wide-Colori tehnoloogia pakub täiuslikuma pildi esitamiseks laiemat värvispektrit. Ultra Wide-Colori laiem värvigamma tagab loomulikumad rohelised, tõetruumad punased ja sügavamad sinised toonid. Äratage Ultra Wide-Colori tehnoloogia tõetruude värvide abil meediameelelahutus, pildid ja isegi loovteenused ellu.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

8

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

06/02/2025

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do biura czy do domu.

Zgrabna obudowa, cieniutkie ramki - ten monitor ma mniejsze wymiary zewnętrzne niż mój stary 22 calowy! Obraz brzytwa , kolory dla mnie rewelka - chociaż monitor służy mi do pracy a nie gier. Jedyne czego mi brakuje to wbudowanych głośników .

See arvustus tehti tootele 245E1S Monitor LCD

See arvustus tehti tootele 245E1S Monitor LCD

10/12/2022

Polska

Polska

ten produkt jest nawet lepiej niż idealny

podoba mi sie ponieważ ładny obraz fajny do gier i biura piękne kolory

Positiivsed omadused

wszystko ładny obraz idealnie pasuje na moje biurko fajne tryby dobra częstotliwość odświeżania

Negatiivsed omadused

nic

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 275E1S Monitor LCD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 275E1S Monitor LCD

14/07/2020

Polska

Polska

Przesiadka z Full HD

Bardzo fajny monitor. Przesiadka z monitora Full HD firmy LG 23EA63V na Philipsa 245E1S. Odrobinkę większy , wielkość plamki 0,206 robi swoje i jest prawie nie dostrzegalna przez co obraz statyczny bajka , to samo w grach super. W codziennym użytkowaniu pokazuje ze odświeżanie 60 Hz ale w grach już 75 Hz , jeszcze tego nie rozgryzłem , może za to że mam kartę AMD i AMD FreeSync. Estetycznie zrobiony. Nie wiem jak podstawa bo u mnie wisi na uchwycie.

Positiivsed omadused

Rozdzielczość , kolory , elegancki, i nie drogi

Negatiivsed omadused

By uzyskać fajną biel trzeba temperaturę koloru ustawić na przynajmniej 9100 i troszkę przy krótki przewód od monitora do zasilacza

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 245E1S Monitor LCD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 245E1S Monitor LCD

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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  3. Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.

  4. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  5. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kõik õigused kaitstud. AMD, AMD noolega logo, AMD FreeSync™ ja nende kombinatsioonid on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärgid. Teised selles kirjutises kasutatud toote nimed on välja toodud üksnes informatiivsel eesmärgil ja võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

  7. Monitor võib pildil näidatust erineda.