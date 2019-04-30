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245E1S/00

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Tarkvara ja draiverid

Driverswindows8 - English (US)

  • versioon: 245E1
  • ZIP fail, 11.1 kB
  • 30 April 2019

Driverswindows7 - English (US)

  • versioon: 245E1
  • ZIP fail, 11.1 kB
  • 30 April 2019

Kasutusjuhendid ja dokumendid

TCO sertifikaadiga teade - English (US)

  • PDF fail, 86.9 kB
  • 31 May 2023

Kiirjuhend

  • PDF fail, 552.5 kB
  • 21 April 2026

Garanti ja hooldus

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