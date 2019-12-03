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  • Energy Label Europe F
    Suurepärane pilt ja elegantne disain
  • Suurepärane pilt ja elegantne disain
  • Suurepärane pilt ja elegantne disain
  • Suurepärane pilt ja elegantne disain
  • Suurepärane pilt ja elegantne disain
  • Energy Label Europe F
    Suurepärane pilt ja elegantne disain
  • Suurepärane pilt ja elegantne disain
  • Suurepärane pilt ja elegantne disain
  • Suurepärane pilt ja elegantne disain
  • Suurepärane pilt ja elegantne disain

Tootmine lõpetatud

4K Ultra HD LCD-monitor

276E8VJSB/00

4.2
| (5) Auhinnad | 80% soovitab seda toodet
Suurepärane pilt ja elegantne disain
Philipsi 27” 4K UHD monitor pakub üliselget pilti. 4K UHD ja lai vaatenurk tagavad ülimalt täpse pildi ja elutruud visuaalid igast vaatenurgast. Võbelemisvastane tehnoloogia ennetab silmade väsimust pärast pikemat kasutamist.
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Suurepärane pilt ja elegantne disain

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 × 2160 (4K UHD)

UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) resolutsioon tagab täpsuse

UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) resolutsioon tagab täpsuse

Need Philipsi ekraanid kasutavad suure jõudlusega paneele, et pakkuda UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) lahutusvõimega pilte. Kui olete nõudlik spetsialist, kes vajab CAD-lahenduste, 3D-graafikarakenduste või hiiglaslike arvutustabelitega töötamiseks ülimalt detailseid pilte, toovad Philipsi ekraanid teie kujutise ja graafika suurepäraselt esile.

IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.

Kitsas raam tagab tervikliku välimuse

Kitsas raam tagab tervikliku välimuse

Uutel Philipsi ekraanidel on ülikitsad raamid, tänu millele on tagatud tähelepanu minimaalne kõrvalejuhtimine ja maksimaalne vaatamissuurus. Ülikitsa raamiga ekraan, mis sobib eriti mitme ekraaniga või mosaiikpaigutuse jaoks (nt mängu-, graafilise disaini ja professionaalsed rakendused), jätab mulje, nagu kasutaksite üht suurt ekraani.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.2

5-st

5

Auhinnad

80%

soovitab seda toodet

4
3
2

03/12/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do grafiki

Bardzo dobry produkt po przystepnej cenie. Super jakosć

Positiivsed omadused

Jakośc

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

31/10/2019

Україна

Україна

гарний продукт, рекомендую

1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

10/04/2019

Україна

Україна

Отличный монитор!

Монитор, судя по характеристикам заслуживает внимания.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  3. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  4. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  5. Monitor võib pildil näidatust erineda.