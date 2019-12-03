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Tootmine lõpetatud
276E8VJSB/00
E Line
27" (68,6 cm)
3840 × 2160 (4K UHD)
Need Philipsi ekraanid kasutavad suure jõudlusega paneele, et pakkuda UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) lahutusvõimega pilte. Kui olete nõudlik spetsialist, kes vajab CAD-lahenduste, 3D-graafikarakenduste või hiiglaslike arvutustabelitega töötamiseks ülimalt detailseid pilte, toovad Philipsi ekraanid teie kujutise ja graafika suurepäraselt esile.
IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.
Uutel Philipsi ekraanidel on ülikitsad raamid, tänu millele on tagatud tähelepanu minimaalne kõrvalejuhtimine ja maksimaalne vaatamissuurus. Ülikitsa raamiga ekraan, mis sobib eriti mitme ekraaniga või mosaiikpaigutuse jaoks (nt mängu-, graafilise disaini ja professionaalsed rakendused), jätab mulje, nagu kasutaksite üht suurt ekraani.
4.2
5-st
5
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
BennyART
03/12/2019
Polska
Bardzo dobry monitor do grafiki
Bardzo dobry produkt po przystepnej cenie. Super jakosć
Positiivsed omadused
Jakośc
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Edik
31/10/2019
Україна
гарний продукт, рекомендую
1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Kornet
10/04/2019
Україна
Отличный монитор!
Монитор, судя по характеристикам заслуживает внимания.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
Monitor võib pildil näidatust erineda.