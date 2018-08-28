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4K Ultra HD LCD-monitor

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4K Ultra HD LCD-monitor

276E8VJSB/00

4K Ultra HD LCD-monitor

Tootmine lõpetatud

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Tarkvara ja draiverid

Driverswindows8 - English (US)

  • versioon: 276E8V
  • ZIP fail, 11 kB
  • 28 August 2018

Driverswindows7 - English (US)

  • versioon: 276E8V
  • ZIP fail, 11 kB
  • 28 August 2018

Kasutusjuhendid ja dokumendid

TCO sertifikaadiga teade - English (US)

  • PDF fail, 135.7 kB
  • 2 June 2023

Kiirjuhend - English (US)

  • PDF fail, 4.7 MB
  • 12 June 2023

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