TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Business Monitor UltraWide LCD monitor USB-C-ga

Tugi

Business MonitorUltraWide LCD monitor USB-C-ga

40B1U5600/00

Business Monitor UltraWide LCD monitor USB-C-ga

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Tarkvara ja draiverid

Driverswindows7

  • ZIP fail, 11 kB
  • 27 October 2025

Driverswindows8

  • ZIP fail, 11 kB
  • 27 October 2025

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Lühijuhend

  • PDF fail, 14.9 MB
  • 18 June 2026

Energiamärgistus

  • PDF fail, 75.1 kB
  • 18 June 2026

Garanti ja hooldus

Kontrollige garantii tingimusi ja alustage tootevahetust või parandamist

Garantii

Meie toote garantiitingimused

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata