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Tootmine lõpetatud
50PFS5503/12
Üliõhuke Full HD LED-teler
Täiustatud lihtsus suurel ekraanil. Philips 5500 pakub Full HD eraldusvõimet, selget heli ja suurepärast vaatamiskogemust. Lihtsalt ühendage vooluvõrku ning nautige telesaateid, filme ja mänge.
126 cm (50")
200 pildikvaliteedi indeks
FHD
Pixel Plus HD
Meie uus õhuke alus töötati välja selleks, et vabastada teleri all tavapärase alusega võrreldes rohkem ruumi, tagades teile kaasahaarava vaatamiskogemuse. Sellel teleril on uuenduslik ja kindel alus.
Philips Pixel Plus HD mootor optimeerib pildikvaliteeti, et tagada teravad kauni kontrastiga pildid. Seega saate nautida teravamat pilti erksamate valgete ja sügavamate mustade toonidega, olenemata sellest, kas vaatate kaabeltelevisiooni või andmekandjal olevat sisu.
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.
4.5
5-st
26
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Vastsvik
21/06/2019
Україна
Рекомендую, техніка перевірена часом)
Телевізор рекомендую до покупки. Принципово не шукав телевізор зі смарт тв, із можливих варіантів вибрав цей тому що він має те саме що і корейці цього класу, але дешевша ціна
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Polkan
10/04/2019
Україна
Чудовий телек
Брал специально без Смарта под Андроид приставку. В целом доволен. Для своих денег хороший звук и картинка. Проверил на битые пиксели - ИХ НЕТ!!! Рекомендую к покупке
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Snake
06/04/2019
Україна
Хороший телевизор)
За свою цену-качество,надёжность !!! Пользуюсь больше трех месяцев не каких проблем жена довольна )))
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).