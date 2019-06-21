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Tootmine lõpetatud

5500 seriesÜliõhuke Full HD LED-teler

50PFS5503/12

4.5

| (26) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet

Saadaval

43 tolli
43 tolli
50 tolli
50 tolli

Üliõhuke Full HD LED-teler

Täiustatud lihtsus suurel ekraanil. Philips 5500 pakub Full HD eraldusvõimet, selget heli ja suurepärast vaatamiskogemust. Lihtsalt ühendage vooluvõrku ning nautige telesaateid, filme ja mänge.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Pixel Plus HD-ga

Üliõhuke Full HD LED-teler

  • 126 cm (50")

  • 200 pildikvaliteedi indeks

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Õhuke, viimistletud, kerge alus

Meie uus õhuke alus töötati välja selleks, et vabastada teleri all tavapärase alusega võrreldes rohkem ruumi, tagades teile kaasahaarava vaatamiskogemuse. Sellel teleril on uuenduslik ja kindel alus.

Pixel Plus HD. Terav pilt, olenemata signaalist.

Philips Pixel Plus HD mootor optimeerib pildikvaliteeti, et tagada teravad kauni kontrastiga pildid. Seega saate nautida teravamat pilti erksamate valgete ja sügavamate mustade toonidega, olenemata sellest, kas vaatate kaabeltelevisiooni või andmekandjal olevat sisu.

Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

26

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

21/06/2019

Україна

Україна

Рекомендую, техніка перевірена часом)

Телевізор рекомендую до покупки. Принципово не шукав телевізор зі смарт тв, із можливих варіантів вибрав цей тому що він має те саме що і корейці цього класу, але дешевша ціна

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

10/04/2019

Україна

Україна

Чудовий телек

Брал специально без Смарта под Андроид приставку. В целом доволен. Для своих денег хороший звук и картинка. Проверил на битые пиксели - ИХ НЕТ!!! Рекомендую к покупке

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

06/04/2019

Україна

Україна

Хороший телевизор)

За свою цену-качество,надёжность !!! Пользуюсь больше трех месяцев не каких проблем жена довольна )))

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  5. Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).