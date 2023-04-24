Muud komplekti tarvikud
- Kaugjuhtimispult
- 2 x AAA-patareid
- Lauapealne alus
- Toitejuhe
- Kiirjuhend
- Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür
65PUS7008/12
Leidke, vaadake, armastage seda.
Mida iganes te ka armastate, see tundlik Smart TV leiab selle kiiresti. Vanad lemmikud uute versioonidena, istuge ja nautige, mil teler otsib kõikide suurte voogedastusteenuste seast! Teie naudite elavat pilti ja kaasahaaravat heli.Vaadake kõiki eeliseid
Kahjuks pole see toode enam saadaval
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Olenemata sellest, mida te vaatate, pakub see 4K LED-teler teile eredat ja üliteravat pilti erksate värvidega. Lisaks ühildub teler kõigi peamiste HDR-vormingutega, nii et näete HDR-sisu voogesituse ajal üksikasjalikumalt – isegi tumedates ja heledates kohtades.
Meie uue nutiteleriga leiate selle kiiresti. Kas teile meeldib seeria? Saate jätkata vaatamist otse avaekraanilt. Kui otsite midagi uut, saate sirvida kategooriaid, nagu märul või draama, ja vaadata parimate voogesitusteenuste soovitusi – kõik ühes kohas.
Otsite telerit, mis sobiks teie tuppa? Peaaegu märkamatu raamiga 4K nutiteler sobib mis tahes sisekujundusega ja õhukesed mattmustad jalad tekitavad tunde, nagu teie teler hõljuks. Meie pakendid ja pakendisisud on taaskasutatud papist ja paberist.
HDMI 2.1 võimaldab kiire mängu ja sujuva graafika abil oma konsoolist parimat võtta. VRR on toetatud ja madala sisendviivituse seade aktiveerub konsooli sisse lülitades automaatselt.
Pilt/Ekraan
Ekraani lahutusvõime
Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
Smart TV
Smart TV funktsioonid
Multimeedia rakendused
Töötlus
Heli
Ühenduvus
Toetatud HDMI-video funktsioonid
EL-i energiakaart
Võimsus
Tarvikud
Disain
Mõõtmed
