Otsisõnad

Teler
  • Leidke, vaadake, armastage seda. Leidke, vaadake, armastage seda. Leidke, vaadake, armastage seda.
    Energy Label Europe E Energiamärgis
    Lisateabe saamiseks laadige alla Energiamärgis (PDF 205.0KB)

    LED 4K TV

    65PUS7008/12

    Leidke, vaadake, armastage seda.

    Mida iganes te ka armastate, see tundlik Smart TV leiab selle kiiresti. Vanad lemmikud uute versioonidena, istuge ja nautige, mil teler otsib kõikide suurte voogedastusteenuste seast! Teie naudite elavat pilti ja kaasahaaravat heli.

    Vaadake kõiki eeliseid

    Kahjuks pole see toode enam saadaval

    LED 4K TV

    Sarnased tooted

    Vaadake kõiki 4K Ultra HD

    Leidke, vaadake, armastage seda.

    4K TV

    • 164 cm (65") TV
    • Toetab peamiseid HDR-vorminguid
    • Philips Smart TV
    Üliterav pilt. Elamusi pakkuv vaatamiskogemus.

    Üliterav pilt. Elamusi pakkuv vaatamiskogemus.

    Olenemata sellest, mida te vaatate, pakub see 4K LED-teler teile eredat ja üliteravat pilti erksate värvidega. Lisaks ühildub teler kõigi peamiste HDR-vormingutega, nii et näete HDR-sisu voogesituse ajal üksikasjalikumalt – isegi tumedates ja heledates kohtades.

    Suurepärane teler. Ära pabista. Philipsi teleri smart platform.

    Suurepärane teler. Ära pabista. Philipsi teleri smart platform.

    Meie uue nutiteleriga leiate selle kiiresti. Kas teile meeldib seeria? Saate jätkata vaatamist otse avaekraanilt. Kui otsite midagi uut, saate sirvida kategooriaid, nagu märul või draama, ja vaadata parimate voogesitusteenuste soovitusi – kõik ühes kohas.

    Õhuke teler. Tuleviku jaoks valmis.

    Õhuke teler. Tuleviku jaoks valmis.

    Otsite telerit, mis sobiks teie tuppa? Peaaegu märkamatu raamiga 4K nutiteler sobib mis tahes sisekujundusega ja õhukesed mattmustad jalad tekitavad tunde, nagu teie teler hõljuks. Meie pakendid ja pakendisisud on taaskasutatud papist ja paberist.

    Mängimiseks suurepärane. VRR ja madal mahajäämus igal konsoolil.

    Mängimiseks suurepärane. VRR ja madal mahajäämus igal konsoolil.

    HDMI 2.1 võimaldab kiire mängu ja sujuva graafika abil oma konsoolist parimat võtta. VRR on toetatud ja madala sisendviivituse seade aktiveerub konsooli sisse lülitades automaatselt.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      65  tolli
      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      164  cm
      Ekraan
      4K Ultra HD LED-teler
      Paneeli eraldusvõime
      3840 x 2160
      Loomulik värskendussagedus
      60  Hz
      Pildimootor
      Pixel Precise Ultra HD
      Pildiparandus
      • HDR10
      • HLG (Hybrid Log Gamma)
      • Ühildub HDR10+ formaadiga

    • Ekraani lahutusvõime

      Lahutusvõime – värskendussagedus
      • 576p-50Hz
      • 640x480-60Hz
      • 720p-50Hz,60Hz
      • 1920x1080p-24Hz,25Hz,30Hz
      • ,50Hz,60Hz
      • 2560x1440-60Hz
      • 3840x2160p-24Hz,25Hz,30Hz
      • ,50Hz,60Hz

    • Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

      Digi-TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Video taasesitus
      • PAL
      • SECAM
      Telekava*
      8 päeva elektrooniline telekava
      Signaalitugevuse näidik
      Jah
      Teletekst
      1000 lehekülge hüperteksti
      HEVC tugi
      Jah

    • Smart TV

      OS
      Täiustatud OS-iga Smart TV

    • Smart TV funktsioonid

      Kasutaja interaktsioon
      • SimplyShare
      • Ekraani peegeldamine
      Interaktiivne TV
      HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
      SmartTV rakendused*
      • YouTube
      • Philipsi pood
      • Amazon Prime video
      • Netflix
      Häälassistent*
      • Töötab Alexaga
      • Tööab Google Assistant abil

    • Multimeedia rakendused

      Videoesitusvormingud
      • Pakendvormingud: AVI, MKV
      • H264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • VP9
      • HEVC (H.265)
      • AV1
      Muusikaesitusvormingud
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (v2 kuni v9.2)
      • WMA-PRO (v9 ja v10)
      • FLAC
      Toetatud subtiitrite formaadid
      • .SMI
      • .SRT
      • .SSA
      • .SUB
      • .TXT
      • .ASS
      Pildiesitusvormingud
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • HEIF

    • Töötlus

      Töötlusvõimsus
      Dual Core

    • Heli

      Väljundvõimsus (RMS)
      16 W
      Kõlari konfiguratsioon
      2 × 8 W täieulatusliku heliga kõlarit
      Koodek
      Dolby Digital MS12 V2.5
      Heli täiustused
      • A.I. heli
      • Selge dialoog
      • Dolby Bass Enhancement
      • Dolby Volume Leveler
      • Öörežiim
      • A.I. EQ

    • Ühenduvus

      HDMI-pesade arv
      3
      HDMI funktsioonid
      • 4K
      • Heli tagasisidekanal
      EasyLink HDMI-CEC
      • Puldi signaali edastus
      • Süsteemi heli juhtimine
      • Süsteemi ooterežiimi lülitamine
      • Esitamine ühe vajutusega
      USB-pesade arv
      2
      Juhtmeta ühendus
      Wi-Fi 802.11n, 2 × 2, ühesageduslik
      Muud liidesed
      • Common Interface Plus (CI+)
      • Hoolduspistik
      • Satelliitühendus
      HDCP 2.3
      Jah, on kõigil HDMI pesadel
      HDMI ARC
      Jah, on HDMI1-l
      HDMI 2.1 funktsioonid
      • eARC HDMI 1-l
      • eARC/VRR/ALLM tugi
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC Philipsi teleri/SB jaoks
      • Väline seadistus teleri kasutajaliidese kaudu

    • Toetatud HDMI-video funktsioonid

      HDR (High Dynamic Range)
      • HDR10
      • HLG

    • EL-i energiakaart

      EPREL-i registreerimisnumbrid
      1437548
      SDR-i energiaklass
      E
      SDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve
      85  kWh/1000 h
      HDR-i energiaklass
      G
      HDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve
      135  kWh/1000 h
      Väljalülitatud seadme võimsustarve
      Pole saadaval
      Võrguga ühendatud ooterežiim
      2.0  W
      Kasutatud ekraanitehnoloogia
      LED LCD

    • Võimsus

      Toiteallikas
      Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
      Energiatarve ooterežiimis
      <0,3 W
      Energiasäästufunktsioonid
      • Automaatse väljalülituse taimer
      • Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
      • Ökorežiim
      • Valgussensor
      Väljalülitatud seadme võimsustarve
      Pole saadaval

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • Kaugjuhtimispult
      • 2 x AAA-patareid
      • Lauapealne alus
      • Toitejuhe
      • Kiirjuhend
      • Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür

    • Disain

      Teleri värvid
      Mattmust raam
      Aluse disain
      Mattmustad jalad

    • Mõõtmed

      Seadme laius
      1447,0  mm
      Seadme kõrgus
      843,0  mm
      Seadme sügavus
      92,0  mm
      Toote kaal
      17,8  kg
      Seadme laius (alusega)
      1447.0  mm
      Seadme kõrgus (alusega)
      864.0  mm
      Seadme sügavus (alusega)
      290.0  mm
      Toote kaal (alusega)
      18.0  kg
      Karbi laius
      1600.0  mm
      Karbi kõrgus
      995.0  mm
      Karbi sügavus
      170.0  mm
      Kaal (koos pakendiga)
      22,6  kg
      Aluse laius
      760.0  mm
      Aluse kõrgus
      21.0  mm
      Aluse sügavus
      290.0  mm
      Kaugus 2 aluse vahel
      760.0  mm
      Aluse kõrgus teleri alumise servani
      21.0  mm
      Ühildub seinakinnitusega
      400 x 300 mm

    Mis on karbis?

    Muud komplekti tarvikud

    • Kaugjuhtimispult
    • 2 x AAA-patareid
    • Lauapealne alus
    • Toitejuhe
    • Kiirjuhend
    • Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür
    Badge-D2C

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.

    Soovitatud tooted

    Hiljuti vaadatud tooted

    Arvustused

    Kirjuta esimesena oma arvustus

    • Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
    • Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
    • Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
    • Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Smart TV rakenduste pakkumised olenevad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.
    • Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
    • Amazon Prime on saadaval valitud keeltes ja riikides.
    • Vajalik Netflixi tellimus. Tingimused leiate veebisaidilt https://www.netflix.com.
    • Rakuten TV on saadaval valitud keeltes ja riikides.
    • Google Assistantiga töötamine on saadaval ainult riikides, kus Google on selle funktsiooni avaldanud.
    • Kaugjuhtimispult ilma mikrofonita, Google Asiconstant töötab Google'i mobiili kodurakenduse või Google'i kodukõlari kaudu.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kõik õigused reserveeritud.

    Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.