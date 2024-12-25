30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Puhastab kuni 36 m² ruumi
Puhastatud õhu kogus 300 m³/h (CADR)
HEPA- ja aktiivsöefilter
Ühendatud rakendusega Air+
VitaShield tehnoloogia püüab kinni hõlmab aerosoolid ja osakesed, mis on väiksemad kui kõige väiksem teadaolev koroonaviirus (6). VitaShieldi käest ei pääse praktiliselt mitte miski – see aktiveerib viirused ja püüab need lõksu. Airmid Health Groupi läbiviidud sõltumatute katsete käigus selgus, et õhust eemaldatakse kuni 99,9% viirustest ja aerosoolidest (2). Samuti testitud koroonaviiruse suhtes (7).
Philipsi puhastajad läbivad 170 kohustuslikku ja ranget kontrollkatset, enne kui need meie tehasest välja lastakse ja need on sertifitseerinud sihtasutus Euroopa Allergiauuringute Keskus. Pideva töö (24/7) tagamiseks kohaldatakse neile rangeid tööea- ja vastupidavuskatseid.
Puhkerežiimis töötab puhastaja teie magamise ajal peaaegu hääletult. Nii õhukvaliteedi indeksit kui ka valgust saab kasutajaliidese abil hämardada või välja lülitada, et vältida valgushäiringut.
4.9
5-st
21
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Иван А
25/12/2024
България
Много доволни
Действително пречиства. Има голям ефект. Има разлика.
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See arvustus tehti tootele Серия 1000i AC1715/10 Пречиствател на въздух
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See arvustus tehti tootele Серия 1000i AC1715/10 Пречиствател на въздух
Nikolajka34
16/10/2022
Česká republika
Kampaania osa
Pomocník pro život
Bydlíme s rodinou ve městě, a i když se to nezdá, je tu velká míra prachu od projíždějících aut a od stavby nového panelového domu a všechny tyto nečistoty máme uvnitř interiéru. Jelikož jsem alergik, o koupi čističky jsem dlouho uvažovala. Nyní už si nedovedu představit život bez ní. Čistička Air Purifier 1000i se po koupi stala nezbytným pomocníkem v naší domácnosti a tomu, kdo o nákupu uvažuje vzkážu jediné – neváhejte! Opravdu stojí za to. Právě jako člověk s touto „indispozicí“ mohu dobře zhodnotit, jak čistička krásně vzduch vyčistila, a i přes to, že je již po létě, i tak nás trápí alergeny (v tomto období hlavně pelyněk) a mohu říct, že jsem po letech s lehkostí přešla každoroční alergii a cítím se skvěle. Věřím, že stejné by to bylo i z jara či v létě, kdy jsou alergeny též velmi agresivní a mohu říct, že na další alergenní období se těším, jak ho krásně strávím bez nutnosti tlumících léků a ucpaného nosu. Který alergik toto může říct? V propojení s aplikací Philips můžete čističku ovládat na dálku a také sledovat momentální úroveň znečistění ovzduší jak v místnosti, tak i venku, a získat tak informace i o aktuálních alergenech a jejich intenzitě ve vaší lokalitě, což velice oceňuji. Díky tichému nočnímu režimu je čistička zapnutá i přes noc a ani o jejím provozu nevíte. Je naprosté ticho a tma. Žádná záře od displeje, což je velmi pozitivní. Jediné, co někdo může vnímat jako malé mínus je vyšší pořizovací cena nových filtrů. Za mě ale opravdu mohu na 100 % doporučit, a to nejen alergikům. Ale i majitelům zvířat (sama jednoho vlastním), tak i lidem, co chtějí mít čisté prostředí pro život. Ať lidé ve městech nebo i na vesnici. Nečistoty v ovzduší jsou zkrátka všude.
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Aduse
04/10/2022
Česká republika
Kampaania osa
Opravdu chytrá čistička
Tato čistička umí reagovat na okolní vzduch a podle jeho aktuální kvality nastavuje výkon. Běžně je tedy čistička v nízkých otáčkách, ale při vyšším znečištění se ukamžitě přepíná na vyšší výkon. Vše jde také sledovat v mobilní appce a také si přes appku čističku nastavovat dle potřeby. Ovládání je snadné a intuitivní. Čistička je lehká a pěkná. Za mě určitě super volba. :)
Positiivsed omadused
Ovládání přes mobil, automatická volba potřebného výkonu, tichý chod, snadná manipulace, hezký design.
Negatiivsed omadused
Na plný výkon je hlučná (ale to je spíš vlastnost, než nevýhoda :)).
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(2) Ettevõttes Airmid Health group Ltd. läbi viidud mikroobide vähendamise määra katse õhu kaudu leviva gripi viirusega A(H1N1) saastunud 28,5 ㎥ katsekambris, turborežiimis 10–20 minuti järel. Õhupuhastaja ise ei kaitse Covid-19 eest, kuid see võib olla osa teie ja teie pere kaitsmise kavast (USA keskkonnakaitseagentuur)
(5) NanoProtect HEPA-filtri materjal tagab väiksema õhuvoolutakistuse kui HEPA H13 filtri materjal, võimaldades NanoProtectiga Philipsi õhupuhastajal pakkuda suuremat puhta õhu voo kiirust (clean air delivery rate, CADR) kui samaväärse suurusega HEPA H13 filtri puhul (katse viis läbi Philips märtsis 2016).
(3) Filtrit läbivast õhust, katse viis läbi iUTA NaCl-aerosooliga vastavalt standardile DIN71460-1
(4) Filtrit läbivast õhust; filtrimaterjali katsetati kase õietolmu abil vastavalt Austria instituudi OFI SOP 350.003-le
(5) Philipsi õhupuhastite puhastatud õhu absoluutkogus ja energiatõhusus on filtri NanoProtect HEPA kasutamisel suurem kui filtri HEPA H13 kasutamisel, katsetatud vastavalt GB/T 18801-le
(6) Testitud NaCl aerosooliga iUTA poolt vastavalt DIN71460-1 standardile filtrit läbivast õhust. Coronaviruses range approx. 0,08–0,22 microns in size (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5th Ed., Academic Press, 2017, Ch. 24, pp. 435-461).
(7) Mikroobide vähendamise määra katse välises laboris inimese koroonaviiruse (HCoV-229E) aerosoolidega saastunud katsekambris Philipsi HEPA-filtriga NanoProtect.
(8) Soovitatav tööiga arvutatakse Philipsi kasutajate keskmise kasutusaja ja Maailma Terviseorganisatsiooni linna välisõhu saastetaseme andmete põhjal. Tegelikku tööiga mõjutavad kasutuskeskkond ja -sagedus.
(9) Alexa ja Google Home’i saadavus sõltub teie asukohast.
(10) Õhust, mis läbib filtrit, katsetatud NaCl-aerosooliga kolmanda osapoole laboris
(11) Kokkuhoid põhineb brändi veebisaitidel või jaemüüjate avaldatud filtri elueal ja hinnal, Holland, 21. juuni 2022.