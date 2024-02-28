TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • AC2729_13_Slim_RFT_Print_CMYK.tif
  • AC2729_13_TEC_Online_RGB.tif
  • AC2729_13_B2_Print_CMYK.tif
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • AC2729_13_B1_Online_RGB.tif
  • AC2729_13_Slim_F_Online_RGB.tif
  • AC2729_13_D2_Online_RGB.tif
  • AC3829_10_PDP_ONLINE_RGB.tif
  • AC2729_13_PUP_Print_CMYK.tif
  • AC2729_13_Slim_RFT_Print_CMYK.tif
  • AC2729_13_TEC_Online_RGB.tif
  • AC2729_13_B2_Print_CMYK.tif
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • AC2729_13_B1_Online_RGB.tif
  • AC2729_13_Slim_F_Online_RGB.tif
  • AC2729_13_D2_Online_RGB.tif
  • AC3829_10_PDP_ONLINE_RGB.tif
  • AC2729_13_PUP_Print_CMYK.tif

Seeria 2000iÕhupuhasti ja -niisuti

AC2729/13

4.6

| (253) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet

Hingates tunnete erinevust

Philipsi kaks-ühes-õhupuhasti puhastab kuni 80 m² suuruseid ruume ja niisutab kiiresti õhku kiirusega 600 ml/h. Rakendusest juhtimise ja andurite abil skannib see õhku ning kohandab automaatselt õhu niisutust ja puhastamist allergeenidest ja saasteainetest.

Kuva kõik eelised

Eemaldab 99,97% osakestest suurusega vähemalt 0,003 mikronit

Hingates tunnete erinevust

  • Puhastab ruume suurusega kuni 85 m ²

  • Puhastatud õhu kogus 330 m³/h (CADR)

  • Niisutamise määr 600 ml/h

  • Ühendatud rakendusega Air+

Püüab kinni kuni 99,9% õhus levivatest viirustest ja aerosoolidest

Püüab kinni kuni 99,9% õhus levivatest viirustest ja aerosoolidest

Püüab kinni aerosoolid, sh need, mis võivad sisaldada hingamisteede viiruseid. Katsetatud sõltumatult Airmid Healthgroupi poolt, et eemaldada kuni 99,9% õhus levivatest viirustest ja aerosoolidest (5).

Tehnoloogia NanoCloud: hügieeniline niisutus lihtsalt ja mugavalt

Tehnoloogia NanoCloud: hügieeniline niisutus lihtsalt ja mugavalt

Tehnoloogia NanoCloud niisutab õhku vaikselt ja tõhusalt, kuni 99% vähem baktereid (6). NanoCloud toimib loomuliku aurustamise teel, et luua puhta veeauru nanosuuruste molekulide nähtamatu udu. Tänu üliväikesele läbimõõdule niisutavad need õhku ühtlaselt ning bakteritel ja mineraalainetel on neile kinnitumine äärmiselt raske, mis takistab bakterite levikut ja valge tolmu tekkimist ruumis (7).

Automaat- ja manuaalrežiimiga kaks-ühes- ja ainult õhupuhastamise seadistus

Automaat- ja manuaalrežiimiga kaks-ühes- ja ainult õhupuhastamise seadistus

Vahetage kaks-ühes- ja ainult õhupuhastamise režiime ühe nupuvajutusega. Automaatrežiimis valivad andurid nutikalt teie kodu jaoks õige kiiruse. Õhuvoo ja helitaseme täielikuks juhtimiseks käivitage õhupuhasti ükskõik millises automaatrežiimis (üldises või allergeenirežiimis), puhkerežiimis või valige nelja kiiruse seast kiirus 1, 2, 3 või turbo.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

253

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

28/02/2024

Latvija

Latvija

Labākais pirkums šoziem.

Fantastisks aparāts. Guļu tagad kā oāzē 😄👍 Tiešām reāli labs, nē labākais gaisa attīrītājs/mitrinātājs. Pavisam maziņš mīnus manā skatijumā ir tas, ks nevar iestatīt mitrumu plus/mīnus 5. Man būtu perfekti ,ja varētu iestatīt 45. Mitrumu. Jāpērk velviens, lai vakarā nav jāstumj uz guļamistabu. Pats klusāksis un ar patīksmāko toni, kādu esmu dzirdējis.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2729/10 Gaisa attīrītājs un mitrinātājs

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2729/10 Gaisa attīrītājs un mitrinātājs

01/03/2023

Latvija

Latvija

Glābējs apkures sezonā

Nebiju domājusi, ka man vajag gaisa attīrītāju, bet tā kā šis ir 2-1, tad tagad saprotu, cik noderīga lieta tas tomēr ir. Ļoti ātri paceļ mitruma līmeni telpā,

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2729/10 Gaisa attīrītājs un mitrinātājs

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2729/10 Gaisa attīrītājs un mitrinātājs

03/10/2022

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Lieliski attīra un mitrina gaisu

ļoti labi mitrina un attīra gaisu, ātra un klusa darbība, mūsdienīgs dizajns.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000i sērijas AC2729/50 gaisa attīrītājs un mitrinātājs

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000i sērijas AC2729/50 gaisa attīrītājs un mitrinātājs

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) CADR: katsetatud kolmanda osapoole poolt kooskõlas standardiga GB/T 18801-2015.

  2. (2) Arvutatud vastavalt standardile NRCC-54013, kasutades sigaretisuitsu CADR-i, katsetatud vastavalt standardile GB/T18801-2015.

  3. (3) Filtrimaterjali katsetati kolmanda osapoole laboris 2017. aastal NaCl aerosooliga (kooskõlas standardiga DIN71460-1 klassifitseeritud kui 3 nm).

  4. (4) Kontrollitud kolmanda osapoole laboris 30 m³ kambris vastavalt GB21551.3-2010 (Staphylococcus Albus 8032 katsebakteritena). Katsetatud MAX-režiimis 60 minuti jooksul.

  5. (5) Ettevõttes Airmid Health group Ltd. korraldatud mikroobide vähenemise määra test, mis viidi läbi 28,5 m³ katsekambris, mille õhk oli saastunud piisknakkusena leviva gripiga A(H1N1), seade oli max režiimis 10-20 minutit. Õhupuhastid üksi ei paku kaitset COVID-19 eest, aga võivad olla osa kaitseplaanist (US EPA).

  6. (6) Võrreldes standardse ultraheliniisuti moodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, katsetatud sõltumatu labori poolt

  7. (7) Võrreldes ultraheliniisuti tehnoloogiaga. Mineraalide sadestumist mööblile katsetati kolmanda osapoole laboris kolme tunni jooksul vastavalt standardile DIN 44973, IUTA e.V.

  8. (8) Katsetatud GB/T 23332 Philipsi sisekliimakambris, 2017. Kambri suurus 25 m², algtemperatuur 20±2 °C ja suhteline niiskus 30±3%

  9. (9) Arvutatud AHAM HU-1-2016 punkti 7.3 alusel, võttes aluseks niisutamise tõhususe, mida on katsetatud vastavalt GB/T 23332-2018-le

  10. (10) Kolmanda osapoole laboratoorium on teinud katseid lähtudes USA muudetud standardi 42 CFR osast 84

  11. (11) Arvutatud keskmine helirõhk seadmest 1,5 m kaugusel standardi IEC 60704 kohaste mõõtmiste alusel. Helirõhu tase sõltub ruumi konstruktsioonist ja sisekujundusest ning seadme ja kuulaja paigutusest.

  12. (12) Philipsi õhupuhastite puhastatud õhu absoluutkogus ja energiatõhusus on filtri NanoProtect HEPA kasutamisel suurem kui filtri HEPA H13 kasutamisel, testitud vastavalt GB/T 18801-le

  13. (13) *Õhust, mis läbis filtrit, testitud NaCl aerosooliga kolmanda osapoole laboratooriumis.