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Hingates tunnete erinevust
Philipsi kaks-ühes-õhupuhasti puhastab kuni 80 m² suuruseid ruume ja niisutab kiiresti õhku kiirusega 600 ml/h. Rakendusest juhtimise ja andurite abil skannib see õhku ning kohandab automaatselt õhu niisutust ja puhastamist allergeenidest ja saasteainetest.
Puhastab ruume suurusega kuni 85 m ²
Puhastatud õhu kogus 330 m³/h (CADR)
Niisutamise määr 600 ml/h
Ühendatud rakendusega Air+
Püüab kinni aerosoolid, sh need, mis võivad sisaldada hingamisteede viiruseid. Katsetatud sõltumatult Airmid Healthgroupi poolt, et eemaldada kuni 99,9% õhus levivatest viirustest ja aerosoolidest (5).
Tehnoloogia NanoCloud niisutab õhku vaikselt ja tõhusalt, kuni 99% vähem baktereid (6). NanoCloud toimib loomuliku aurustamise teel, et luua puhta veeauru nanosuuruste molekulide nähtamatu udu. Tänu üliväikesele läbimõõdule niisutavad need õhku ühtlaselt ning bakteritel ja mineraalainetel on neile kinnitumine äärmiselt raske, mis takistab bakterite levikut ja valge tolmu tekkimist ruumis (7).
Vahetage kaks-ühes- ja ainult õhupuhastamise režiime ühe nupuvajutusega. Automaatrežiimis valivad andurid nutikalt teie kodu jaoks õige kiiruse. Õhuvoo ja helitaseme täielikuks juhtimiseks käivitage õhupuhasti ükskõik millises automaatrežiimis (üldises või allergeenirežiimis), puhkerežiimis või valige nelja kiiruse seast kiirus 1, 2, 3 või turbo.
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4.6
5-st
253
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
Archijs
28/02/2024
Latvija
Labākais pirkums šoziem.
Fantastisks aparāts. Guļu tagad kā oāzē 😄👍 Tiešām reāli labs, nē labākais gaisa attīrītājs/mitrinātājs. Pavisam maziņš mīnus manā skatijumā ir tas, ks nevar iestatīt mitrumu plus/mīnus 5. Man būtu perfekti ,ja varētu iestatīt 45. Mitrumu. Jāpērk velviens, lai vakarā nav jāstumj uz guļamistabu. Pats klusāksis un ar patīksmāko toni, kādu esmu dzirdējis.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2729/10 Gaisa attīrītājs un mitrinātājs
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2729/10 Gaisa attīrītājs un mitrinātājs
Mansremonts
01/03/2023
Latvija
Glābējs apkures sezonā
Nebiju domājusi, ka man vajag gaisa attīrītāju, bet tā kā šis ir 2-1, tad tagad saprotu, cik noderīga lieta tas tomēr ir. Ļoti ātri paceļ mitruma līmeni telpā,
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2729/10 Gaisa attīrītājs un mitrinātājs
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000i Series AC2729/10 Gaisa attīrītājs un mitrinātājs
Marcel34979
03/10/2022
Latvija
Kinnitatud ostja
Lieliski attīra un mitrina gaisu
ļoti labi mitrina un attīra gaisu, ātra un klusa darbība, mūsdienīgs dizajns.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000i sērijas AC2729/50 gaisa attīrītājs un mitrinātājs
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000i sērijas AC2729/50 gaisa attīrītājs un mitrinātājs
(1) CADR: katsetatud kolmanda osapoole poolt kooskõlas standardiga GB/T 18801-2015.
(2) Arvutatud vastavalt standardile NRCC-54013, kasutades sigaretisuitsu CADR-i, katsetatud vastavalt standardile GB/T18801-2015.
(3) Filtrimaterjali katsetati kolmanda osapoole laboris 2017. aastal NaCl aerosooliga (kooskõlas standardiga DIN71460-1 klassifitseeritud kui 3 nm).
(4) Kontrollitud kolmanda osapoole laboris 30 m³ kambris vastavalt GB21551.3-2010 (Staphylococcus Albus 8032 katsebakteritena). Katsetatud MAX-režiimis 60 minuti jooksul.
(5) Ettevõttes Airmid Health group Ltd. korraldatud mikroobide vähenemise määra test, mis viidi läbi 28,5 m³ katsekambris, mille õhk oli saastunud piisknakkusena leviva gripiga A(H1N1), seade oli max režiimis 10-20 minutit. Õhupuhastid üksi ei paku kaitset COVID-19 eest, aga võivad olla osa kaitseplaanist (US EPA).
(6) Võrreldes standardse ultraheliniisuti moodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, katsetatud sõltumatu labori poolt
(7) Võrreldes ultraheliniisuti tehnoloogiaga. Mineraalide sadestumist mööblile katsetati kolmanda osapoole laboris kolme tunni jooksul vastavalt standardile DIN 44973, IUTA e.V.
(8) Katsetatud GB/T 23332 Philipsi sisekliimakambris, 2017. Kambri suurus 25 m², algtemperatuur 20±2 °C ja suhteline niiskus 30±3%
(9) Arvutatud AHAM HU-1-2016 punkti 7.3 alusel, võttes aluseks niisutamise tõhususe, mida on katsetatud vastavalt GB/T 23332-2018-le
(10) Kolmanda osapoole laboratoorium on teinud katseid lähtudes USA muudetud standardi 42 CFR osast 84
(11) Arvutatud keskmine helirõhk seadmest 1,5 m kaugusel standardi IEC 60704 kohaste mõõtmiste alusel. Helirõhu tase sõltub ruumi konstruktsioonist ja sisekujundusest ning seadme ja kuulaja paigutusest.
(12) Philipsi õhupuhastite puhastatud õhu absoluutkogus ja energiatõhusus on filtri NanoProtect HEPA kasutamisel suurem kui filtri HEPA H13 kasutamisel, testitud vastavalt GB/T 18801-le
(13) *Õhust, mis läbis filtrit, testitud NaCl aerosooliga kolmanda osapoole laboratooriumis.