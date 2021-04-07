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FY1410/30
Ühildub 1000i ja 2000i seeriaga
Karbis: 1 filter
Eluiga 2 aastat
Philipsi originaalfilter
Asendusfiltrid Philipsi 1000i ja 2000i seeria 2in1 õhupuhastile ja niisutajale: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Õhupuhasti mudeli leiate seadme põhjast.
Filtrid tagavad optimaalse filtreerimisjõudluse kuni kaheks aastaks (2), vähendades vaeva ja kulusid.
Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.
1.9
5-st
9
Auhinnad
Kosmykov
07/04/2021
Україна
Отличный фильтр
Отлично очищает воздух, хорошо чувствуется когда приходишь из очищенной комнаты
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect
lubo1972
24/11/2020
България
Отличен ефект на пречистване на въздуха
Уреда работи добре, включен е 24ч на минимална степен
Positiivsed omadused
Има осезаем ефект от пречистването
Negatiivsed omadused
Няма налични консумативи в търговската мрежа, само година и половина след покупката!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър
Neřeknu
04/03/2025
Česká republika
Podivné
Pochybuju, že čistička hodnotí zanesenost filtru čidlem. Měří maximálně interval od poslední výměny, takže pokud máte nárazové znečištění (třeba stavba od vedle) nebude to brát v potaz. Což vrhá stín pochybností i na čidla kvality vzduchu jako takové. Vždy se opotřebovávají i čidla, ale ty měnit/seřizovat nemusíte?
See arvustus tehti tootele Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr
See arvustus tehti tootele Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr
(1) Filtrit läbivast õhust, katsetatud vastavalt standardile DIN71460 NaCl aerosooliga 0,003 μm ja 0,3 μm, iUTA instituut
(2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.