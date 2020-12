Eemaldab 99,97% osakestest

Philipsi NanoProtect HEPA seeria 3 filter on valmistatud kvaliteetsest materjalist. See püüab kinni kuni 99,97%* osakestest, mis on kõigest 0,3 mikroni suurused – just nii pisikesed on enamik õhus lendlevaid allergeene, ohtlikke osakesi, baktereid ja viiruseid. Tugeva ja stabiilse korpusega tippklassi filter tagab, et kogu õhk liigub filtrist läbi ja filtreerimistulemus on eriti tõhus.