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  • Originaalfilter 2in1 1000i ja 2000i seeriale
  • Originaalfilter 2in1 1000i ja 2000i seeriale
  • Originaalfilter 2in1 1000i ja 2000i seeriale
  • Originaalfilter 2in1 1000i ja 2000i seeriale
  • Originaalfilter 2in1 1000i ja 2000i seeriale
  • Originaalfilter 2in1 1000i ja 2000i seeriale
  • Originaalfilter 2in1 1000i ja 2000i seeriale
  • Originaalfilter 2in1 1000i ja 2000i seeriale

NanoProtect HEPA filterOriginaal asendusfilter

FY1410/30

1.9
| (9) Auhinnad
Originaalfilter 2in1 1000i ja 2000i seeriale
Originaalsed asendusfiltrid teie 2-in-1 õhupuhastile: HEPA NanoProtect filter kaitseb saasteainete, viiruste, allergeenide ja bakterite eest
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Ühilduvad tooted
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Seeria 2000i
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AC2729/10

Seeria 2000i

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Õhupuhasti ja -niisuti

AC2729/13

Originaal Philipsi filter, mis sobib ideaalselt

Originaalfilter 2in1 1000i ja 2000i seeriale

  • Ühildub 1000i ja 2000i seeriaga

  • Karbis: 1 filter

  • Eluiga 2 aastat

  • Philipsi originaalfilter

Ühildub Philipsi 1000i ja 2000i seeriaga

Ühildub Philipsi 1000i ja 2000i seeriaga

Asendusfiltrid Philipsi 1000i ja 2000i seeria 2in1 õhupuhastile ja niisutajale: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Õhupuhasti mudeli leiate seadme põhjast.

Pika, kuni 2 aastase elueaga filtrid

Pika, kuni 2 aastase elueaga filtrid

Filtrid tagavad optimaalse filtreerimisjõudluse kuni kaheks aastaks (2), vähendades vaeva ja kulusid.

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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1.9

5-st

9

Auhinnad

3

07/04/2021

Україна

Україна

Отличный фильтр

Отлично очищает воздух, хорошо чувствуется когда приходишь из очищенной комнаты

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect

24/11/2020

България

България

Отличен ефект на пречистване на въздуха

Уреда работи добре, включен е 24ч на минимална степен

Positiivsed omadused

Има осезаем ефект от пречистването

Negatiivsed omadused

Няма налични консумативи в търговската мрежа, само година и половина след покупката!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър

04/03/2025

Česká republika

Česká republika

Podivné

Pochybuju, že čistička hodnotí zanesenost filtru čidlem. Měří maximálně interval od poslední výměny, takže pokud máte nárazové znečištění (třeba stavba od vedle) nebude to brát v potaz. Což vrhá stín pochybností i na čidla kvality vzduchu jako takové. Vždy se opotřebovávají i čidla, ale ty měnit/seřizovat nemusíte?

See arvustus tehti tootele Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr

See arvustus tehti tootele Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) Filtrit läbivast õhust, katsetatud vastavalt standardile DIN71460 NaCl aerosooliga 0,003 μm ja 0,3 μm, iUTA instituut

  2. (2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.