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  • Originaalfilter 2in1 1000i ja 2000i seeriale
  • Originaalfilter 2in1 1000i ja 2000i seeriale
  • Originaalfilter 2in1 1000i ja 2000i seeriale
  • Originaalfilter 2in1 1000i ja 2000i seeriale
  • Originaalfilter 2in1 1000i ja 2000i seeriale
  • Originaalfilter 2in1 1000i ja 2000i seeriale
  • Originaalfilter 2in1 1000i ja 2000i seeriale
  • Originaalfilter 2in1 1000i ja 2000i seeriale

2in1 õhupuhasti ja niisutaja 1000iAktiivsöefilter

FY1413/30

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Originaalfilter 2in1 1000i ja 2000i seeriale
Originaal asendusfilter teie õhupuhastile: aktiivsöefilter eemaldab tõhusalt lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC-sid) ja ebameeldivaid lõhnu, et tagada puhtam ja värskem siseõhk.
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Seeria 2000i

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Õhupuhasti ja -niisuti

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Õhupuhasti ja -niisuti

AC2729/13

Vähendab tõhusalt gaase ja lõhnu

Originaalfilter 2in1 1000i ja 2000i seeriale

  • Ühildub 1000i ja 2000i seeriaga

  • Karbis: 1 filter

  • Tööiga 1 aasta

  • Philipsi originaalfilter

Ühildub Philipsi 1000i ja 2000i seeriaga

Ühildub Philipsi 1000i ja 2000i seeriaga

Vahetusfiltrid Philipsi 1000i ja 2000i seeria 2in1 õhupuhastile ja niisutajale: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Õhupuhasti mudeli leiate seadme põhjast.

Kauakestev filter – kuni 1 aasta

Kauakestev filter – kuni 1 aasta

Filtrid tagavad optimaalse filtreerimisjõudluse kuni 1 aasta (2), vähendades vaeva ja kulusid.

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

23/06/2026

Україна

Україна

Який брати ?

А як що вже його нема який брати до моєї системи? В Мене модель АС2729?

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Date of Use 2026-06-23

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Date of Use 2026-06-23

13/09/2022

Україна

Україна

Виріб чудовий

Ок. Користуюся кліматичною системою з цим фільтром дуже задоволені

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

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Lahtiütlused

  1. (1) Filtrist läbi voolavat õhku testiti iUTA NaCl aerosooli abil vastavalt standardile DIN71460-1.

  2. (2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.