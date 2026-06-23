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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Ühildub 1000i ja 2000i seeriaga
Karbis: 1 filter
Tööiga 1 aasta
Philipsi originaalfilter
Vahetusfiltrid Philipsi 1000i ja 2000i seeria 2in1 õhupuhastile ja niisutajale: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Õhupuhasti mudeli leiate seadme põhjast.
Filtrid tagavad optimaalse filtreerimisjõudluse kuni 1 aasta (2), vähendades vaeva ja kulusid.
Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Михайло хх
23/06/2026
Україна
Який брати ?
А як що вже його нема який брати до моєї системи? В Мене модель АС2729?
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Date of Use 2026-06-23
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Date of Use 2026-06-23
Olgatod
13/09/2022
Україна
Виріб чудовий
Ок. Користуюся кліматичною системою з цим фільтром дуже задоволені
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
(1) Filtrist läbi voolavat õhku testiti iUTA NaCl aerosooli abil vastavalt standardile DIN71460-1.
(2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.