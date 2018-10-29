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Tootmine lõpetatud
AC4052
20 m2
Täiuslik ja uuenduslik 6-astmeline CleanAir'i süsteem eemaldab ja steriliseerib isegi kõige väiksemad osakesed ja laia spektri ulatuses gaase ja lõhnu.* 3-astmeline ElectroClean-filtreerimissüsteem eemaldab tõhusalt osakesed.* 2-astmeline FreshAir-filtreerimissüsteem eemaldab gaasid ja lõhnad.* Aktiivhapnik steriliseerib kinnipüütud osakesed ja uuendab pidevalt tseoliitfiltrit, kindlustades kestva ja ülisuure jõudluse.
3-astmeline ElectroCleani filtrisüsteem töötab kolmel viisil. * Esmalt püüab eelfilter kinni suuremad osakesed, nagu karvad, loomade kõõma ja kodutolmu allergeenid. * Teiseks peenemad osakesed, mis pääsevad eelfiltrist läbi, k.a bakterid ja viirused, laetakse koroonavälja laadijaga. * Kolmandaks tõmbab elektrostaatiline sadestumisfilter (ESP) need laetud osakesed oma pinnale ja hoiab neid kindlalt püünises.
Aktiivhapnik, mida toodab koroonavälja laadija steriliseerib kahjulikud pisikud, nagu näiteks bakterid ja viirused, mis püütakse kinni elektrostaatilise sadestumisfiltriga (ESP). Seejärel suunatakse aktiivhapnik läbi tseoliitfiltri, kus ta oksüdeerib kinnipüütud gaasid, muutes need kahjututeks. Selle toimingu tõttu uueneb tseoliitfilter pidevalt ja selle toime kestab mitmeid aastaid.
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