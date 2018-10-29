6-astmeline süsteem CleanAir teeb õhu puhtaks ja värskeks

Täiuslik ja uuenduslik 6-astmeline CleanAir'i süsteem eemaldab ja steriliseerib isegi kõige väiksemad osakesed ja laia spektri ulatuses gaase ja lõhnu.* 3-astmeline ElectroClean-filtreerimissüsteem eemaldab tõhusalt osakesed.* 2-astmeline FreshAir-filtreerimissüsteem eemaldab gaasid ja lõhnad.* Aktiivhapnik steriliseerib kinnipüütud osakesed ja uuendab pidevalt tseoliitfiltrit, kindlustades kestva ja ülisuure jõudluse.