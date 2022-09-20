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Tootmine lõpetatud
Nutikate anduritega
40 m2
Sisseehitatud sensor mõõdab õhu kvaliteeti ruumis ja valib automaatselt kiiruseseadistuse, mis garanteerib ruumis parima võimaliku õhu kvaliteedi. Kahevärviline ekraan teavitab teid tegelikust õhu kvaliteedist, muutub punaseks kui pole piisavalt hea ja roheliseks kui on jälle värske ning tervislik.
Kui seadme BoostPower-režiim on sisse lülitatud, siis töötab ventilaator õhu kiireks puhastamiseks suurel kiirusel. 30 minuti pärast lülitub see automaatselt SmartAir-juhtimisrežiimi.
3-astmeline ElectroCleani filtrisüsteem töötab kolmel viisil. * Esmalt püüab eelfilter kinni suuremad osakesed, nagu karvad, loomade kõõma ja kodutolmu allergeenid. * Teiseks peenemad osakesed, mis pääsevad eelfiltrist läbi, k.a bakterid ja viirused, laetakse koroonavälja laadijaga. * Kolmandaks tõmbab elektrostaatiline sadestumisfilter (ESP) need laetud osakesed oma pinnale ja hoiab neid kindlalt püünises.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Бехита
20/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Уред който всеки трябва да има .
Препоръчвам уреда ,безсумен на първо място ,лесен за употреба , а въздухй винаги чист.
Positiivsed omadused
По-чист въздух
Negatiivsed omadused
За мен няма недостатъци
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AC4064/00 Пречиствател на въздух за всекидневна
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AC4064/00 Пречиствател на въздух за всекидневна