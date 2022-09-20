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  • Alati tervislik õhk
  • Alati tervislik õhk
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  • Alati tervislik õhk

Tootmine lõpetatud

Elutoa õhupuhasti

AC4064

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Alati tervislik õhk
Philipsi õhupuhasti on varustatud ainulaadse 6-astmelise õhupuhastussüsteemiga, mis eemaldab ja steriliseerib kahjulikke aineid. Selle SmartAir-juhtimissüsteem mõõdab ja kontrollib automaatselt tubade õhukvaliteeti.
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SmartAir-juhtimissüsteemiga

Alati tervislik õhk

  • Nutikate anduritega

  • 40 m2

SmartAir-juhtimissüsteem mõõdab ja kontrollib õhu kvaliteeti

SmartAir-juhtimissüsteem mõõdab ja kontrollib õhu kvaliteeti

Sisseehitatud sensor mõõdab õhu kvaliteeti ruumis ja valib automaatselt kiiruseseadistuse, mis garanteerib ruumis parima võimaliku õhu kvaliteedi. Kahevärviline ekraan teavitab teid tegelikust õhu kvaliteedist, muutub punaseks kui pole piisavalt hea ja roheliseks kui on jälle värske ning tervislik.

Režiimis BoostPower käib puhastamine kiiresti

Režiimis BoostPower käib puhastamine kiiresti

Kui seadme BoostPower-režiim on sisse lülitatud, siis töötab ventilaator õhu kiireks puhastamiseks suurel kiirusel. 30 minuti pärast lülitub see automaatselt SmartAir-juhtimisrežiimi.

3-astmeline süsteem ElectroClean laeb ja püüab kinni kõik osakesed

3-astmeline süsteem ElectroClean laeb ja püüab kinni kõik osakesed

3-astmeline ElectroCleani filtrisüsteem töötab kolmel viisil. * Esmalt püüab eelfilter kinni suuremad osakesed, nagu karvad, loomade kõõma ja kodutolmu allergeenid. * Teiseks peenemad osakesed, mis pääsevad eelfiltrist läbi, k.a bakterid ja viirused, laetakse koroonavälja laadijaga. * Kolmandaks tõmbab elektrostaatiline sadestumisfilter (ESP) need laetud osakesed oma pinnale ja hoiab neid kindlalt püünises.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

20/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Уред който всеки трябва да има .

Препоръчвам уреда ,безсумен на първо място ,лесен за употреба , а въздухй винаги чист.

Positiivsed omadused

По-чист въздух

Negatiivsed omadused

За мен няма недостатъци

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AC4064/00 Пречиствател на въздух за всекидневна

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AC4064/00 Пречиствател на въздух за всекидневна

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.