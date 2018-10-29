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Tootmine lõpetatud
AJ1003/12
Ärgake muusika saatel
Elegantne peegelekraan ja alumiiniumkorpus teevad selle seadme ideaalseks lisandiks magamistoas. Puhtalt muusika kuulamiseks on seadmel ka sisseehitatud FM-raadio äratuseks ja käepärane kaabel kaasaskantava muusikamängija kasutamiseks.
Peegelviimistlusega ekraan
FM, digitaalhäälestus
Topeltäratus
Aja ja äratuse varundamine
Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio äratuskell äratama teid viimati kuuldud raadiojaamaga või helisignaaliga. Äratusaja kättejõudmisel lülitub Philipsi kellraadio automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab sisse helisignaali.
Sissemagamise vältimiseks on Philipsi kellraadiol tukkumisfunktsioon. Kui äratus kõlab, kuid soovite veel veidi magada, vajutage üks kord äratuse korduse nuppu ja magage edasi. Üheksa minutit hiljem kõlab äratus uuesti. Võite äratuse korduse nuppu iga üheksa minuti järel vajutada või selle lihtsalt välja lülitada.
Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, raadiojaama või helisignaaliga. Sujuva äratuse helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.
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