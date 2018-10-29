Ärgake muusika saatel

Elegantne peegelekraan ja alumiiniumkorpus teevad selle seadme ideaalseks lisandiks magamistoas. Puhtalt muusika kuulamiseks on seadmel ka sisseehitatud FM-raadio äratuseks ja käepärane kaabel kaasaskantava muusikamängija kasutamiseks.