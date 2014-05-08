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Tootmine lõpetatud

Digitaalhäälestusega kellraadio

AJ3123/12

4.2
| (10) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet
Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!
See stiilne raadio-äratuskell AJ3123/12 näeb hea välja ja äratab teid õigel ajal. Sellel on sisseehitatud FM-raadio ja te võite valida, kas soovite ärgata oma lemmikjaama või äratussignaali saatel.
Kuva kõik eelised

Ärgake äratuskella või raadioga

Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio äratuskell äratama teid viimati kuuldud raadiojaamaga või helisignaaliga. Äratusaja kättejõudmisel lülitub Philipsi kellraadio automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab sisse helisignaali.

FM-digitaalhäälestus ja jaamad

FM-digitaalhäälestus ja jaamad

Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.

Sujuv äratus äratab teid meeldivalt

Sujuv äratus äratab teid meeldivalt

Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, raadiojaama või helisignaaliga. Sujuva äratuse helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.2

5-st

10

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

2

08/05/2014

Polska

Polska

najlepszy radiobudzik jaki miałem !

Najlepszy radiobudzik jaki miałem! Wart swojej ceny. Z tym radiobudzikiem każdy poranek jest najlepszą częścią dnia :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

22/09/2013

Polska

Polska

Fajny sprzęt poręczny, estetyczny, łatwy w obsłudze polecam

Bardzo dobra jakość za małe pieniądze. Godny polecenia prosty w obsłudze.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

18/11/2020

Україна

Україна

Кращий приймач для кухні

Гарний пристрій. Невеличкий, легко налаштувати, є будильник. Добрий звук як для розмірів.

Positiivsed omadused

Звук, зручний, займає мало місця, цікавий дізайн

Negatiivsed omadused

Яскравість екрана на сонці

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.