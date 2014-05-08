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Tootmine lõpetatud
Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio äratuskell äratama teid viimati kuuldud raadiojaamaga või helisignaaliga. Äratusaja kättejõudmisel lülitub Philipsi kellraadio automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab sisse helisignaali.
Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.
Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, raadiojaama või helisignaaliga. Sujuva äratuse helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.
4.2
5-st
10
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Adam123
08/05/2014
Polska
najlepszy radiobudzik jaki miałem !
Najlepszy radiobudzik jaki miałem! Wart swojej ceny. Z tym radiobudzikiem każdy poranek jest najlepszą częścią dnia :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
robbo
22/09/2013
Polska
Fajny sprzęt poręczny, estetyczny, łatwy w obsłudze polecam
Bardzo dobra jakość za małe pieniądze. Godny polecenia prosty w obsłudze.
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See arvustus tehti tootele AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Хімік1980
18/11/2020
Україна
Кращий приймач для кухні
Гарний пристрій. Невеличкий, легко налаштувати, є будильник. Добрий звук як для розмірів.
Positiivsed omadused
Звук, зручний, займає мало місця, цікавий дізайн
Negatiivsed omadused
Яскравість екрана на сонці
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See arvustus tehti tootele AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням