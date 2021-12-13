Kasutasin toodet oktoobri kuus, kus päevad ja ööd on juba külmemad. Soojust mittehoidva kivimaja puhul on toode väga kasulik, soojendamaks külma korterit. Selle puhurifunktsiooni abil oli võimalik reguleerida, kui palju sooja õhku see korraga puhub ning selle võrra teeb ka toad kiiremini soojaks. Lisaks sellele on suureks plussiks ka pöörderaadius, mis paneb õhu toas ringlema. Väga positiivne antud toote puhul on ka selle kompaktsus ja kergus, mis võimaldab seda hõlpsasti ühest toast teise paigutada. Lisaks nendele aspektidele on minu senise kogemuse puhul ka toote juures suureks plussiks õhupuhastuse funktsioon ja õhu kvaliteeti hindav näidik. Ahiküttega korteris ajab ahi aeg-ajalt vingu sisse ning selle õhupuhastaja abil puhastatakse õhk 5 minuti jooksul kahjulikust vingugaasist. Hea on samal ajal ka näidiku pealt jälgida mis hetkel tuvastab toode halva õhukvaliteedi (nt halvim 084) ning kuidas seejärel õhu puhastamise käigus kvaliteedinäitajad langevad (parim 002).