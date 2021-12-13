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  • Standard Product Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
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  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Standard Product Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater

Tootmine lõpetatud

2000 seeriaKolm-ühes õhupuhastaja, ventilaator ja soojapuhur

AMF220/15

4.9

| (141) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet

Puhastage, värskendage ja soojendage oma kodu igal ajal

Philipsi kolm-ühes õhupuhastaja aitab muuta teie kodu õhu tervislikuks ja mõnusaks. HEPA-filter puhastab õhu viirustest, allergeenidest ja saasteainetest ning 350° pöörlev ventilaator jaotab puhast õhku tervesse ruumi. Saate ise valida, kas soovite soojendavat või jahutavat õhku.

Kuva kõik eelised

Puhastage, värskendage ja soojendage oma kodu igal ajal

  • Puhastab kuni 42 m² tuba

  • Kuni 165 m³/h CADR

  • HEPA- ja aktiivsöefilter

Kuni 165 m³/h CADR *: puhastab kuni 42 m² tuba **

Kuni 165 m³/h CADR *: puhastab kuni 42 m² tuba **

Puhastusfunktsioon sobib kuni 42 m² toa jaoks **. Optimaalne 360° õhuvoolu sissevõtt ja üliväikeste osakeste suur filtreerimisjõudlus tagavad kuni 165 m³/h puhastatud õhu absoluutkoguse (CADR) *. See suudab tõhusalt puhastada kuni 20 m² tuba kõigest 17,5 minutiga.

Filtreerib 99,95% osakestest suurusega vaid 0,003 mikronit

Filtreerib 99,95% osakestest suurusega vaid 0,003 mikronit

3-kihiline filtreerimine NanoProtect HEPA, aktiivsöe ja eelfiltriga püüab kinni 99,95% osakestest, mis isegi nõnda väikesed kui 0,003 mikronit (väiksemad kui väikseim teadaolev viirus***), eemaldab bakterid, õietolmu, tolmu, PM2,5, lemmikloomade kõõmaosakesed, tolmulestad, hallituseeosed, lõhnad, gaasid, aerosoolid ja muud saasteained.

Õhukvaliteedi andur, temperatuur ja filtri olek

Õhukvaliteedi andur, temperatuur ja filtri olek

Õhukvaliteedi andur tuvastab õhus olevaid osakesi, mis on väiksemad kui 2,5 µm ja kuvab selle kohta reaalajas nii numbrilist kui ka värvikoodidega tagasisidet. Värvikoodid näitavad siseõhu kvaliteeti: sinine tähendab head, lilla rahuldavat, roosa halba ja punane väga halba kvaliteeti. Ekraanil kuvatakse ka siseõhu temperatuuri ja filtri vahetamise teavitus.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

141

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

2
1

13/12/2021

Eesti

Eesti

Hea õhu puhastus, soojendus ja jahutus

Antud toote ost on väga hea investeering. Olen pikalt mõelnud õhupuhasti soetamisele ning mul on väga hea meel, et just selle valisin. Lisaks sellele, et õhk on tuntavalt puhas on suurepärane, et selle õhupuhastiga saab ka tuba soojendada või jahutada. Samuti meeldib mulle 3 õhuvoolutugevust, mistõttu saab õhku soojemaks/jahedamaks aegamisi või ka kiiresti. Praegustel külmadel ilmadel on nii mõnus see õhtuti toas soojust puhuma panna. Ühtlasi käib masin ka ringi, et õhku võrdselt mööda ruumi jagada.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 Series AMF220/15 Kolm-ühes õhupuhastaja, ventilaator ja soojapuhur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 Series AMF220/15 Kolm-ühes õhupuhastaja, ventilaator ja soojapuhur

03/12/2021

Eesti

Eesti

Suurepärane multifunktsionaalne abimees

Kuna tootel on oskus jahutada või soojendada, on ta abiks igal aastaajal. Suvel teeb toa mõnusalt jahedaks, talvel aitab näiteks maakodus esimese sooja üles saada.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 Series AMF220/15 Kolm-ühes õhupuhastaja, ventilaator ja soojapuhur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 Series AMF220/15 Kolm-ühes õhupuhastaja, ventilaator ja soojapuhur

30/11/2021

Eesti

Eesti

Vaikne ja efektiivne

Seda kasutades jäi ehitustolmu oluliselt vähemaks.

See arvustus tehti tootele 2000 Series AMF220/15 Kolm-ühes õhupuhastaja, ventilaator ja soojapuhur

See arvustus tehti tootele 2000 Series AMF220/15 Kolm-ühes õhupuhastaja, ventilaator ja soojapuhur

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Lahtiütlused

  1. * * Õhupuhastaja üksi ei kaitse COVID-19 eest, aga seda saab kasutada lisaks enda ja enda pere kaitseks (Ameerika Ühendriikide keskkonnakaitseagentuur).

  2. * * * * Soovituslik eluiga on teoreetiline aeg, mis põhineb arvutusel vastavalt keskmisele välisõhus levivate saasteosakeste tasemele 35 µg/m³ ja eeldusel, et õhupuhastaja töötab madalaimal kiirusel 39 m² toas 16 tundi päevas.

  3. 42 m² toasuurus on arvutatud vastavalt standardile NRCC-5401, kasutades sigaretisuitsu CADR-i, mida on testitud kooskõlas standardiga GB/T18801-2015.

  4. * Testitud 2020. aastal ettevõtte IUTA poolt kooskõlas standardiga DIN71460-1, kasutades NaCl aerosooli.

  5. * * Ettevõttes Airmid Healthgroup Ltd. korraldatud mikroobide vähendamise määra test, kus jälgiti 40 minuti jooksul filtrit läbivat õhku. Test viidi läbi 28,5 m³ katsekambris, mille õhk oli saastunud piisknakkusena leviva gripiga A (H1N1).

  6. * * Õhupuhasti üksi ei kaitse COVID-19 eest, aga seda saab kasutada lisaks enda ja enda pere kaitseks (Ameerika Ühendriikide keskkonnakaitseagentuur).

  7. * * * Jälgiti filtrit läbivat õhku; testitud kolmanda osapoole laboris 30 m³ kambris kooskõlas standardiga GB21551.3-2010 bakteri (Staphylococcus albus 8032) suhtes.

  8. * * * * Soovituslik eluiga on teoreetiline aeg, mis põhineb arvutusel vastavalt keskmisele välisõhus levivate saasteosakeste tasemele 35 µg/m³ ja eeldusel, et õhupuhasti töötab madalaimal kiirusel 39 m² toas 16 tundi päevas.