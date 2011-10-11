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dokkimiskõlar Bluetooth®-iga

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dokkimiskõlar Bluetooth®-iga

AS111/12

dokkimiskõlar Bluetooth®-iga

Tootmine lõpetatud

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Philipsi meelelahutuse rakendus

Toetab valitud Philipsi Bluetooth-kõlarite, heliribade, peokõlarite, mikrosüsteemide, CD-helisüsteemide ja kaasaskantavate raadiote juhtimist.

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Philipsi meelelahutuse rakendus

Tarkvara ja draiverid

Püsivara ajalugu - English (US)

  • versioon: V022.10a.900
  • PDF fail, 50.1 kB
  • 11 October 2011

Püsivara juhised - English (US)

  • versioon: V1.2
  • PDF fail, 353.3 kB
  • 11 October 2011

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 1.2 MB
  • 18 November 2023

EL-i vastavusdeklaratsioon - English (US)

  • PDF fail, 25.4 kB
  • 3 December 2023

Garanti ja hooldus

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Garantii

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