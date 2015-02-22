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  • Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
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  • Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
  • Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
  • Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
  • Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
  • Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
  • Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
  • Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
  • Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
  • Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
  • Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
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  • Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
  • Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
  • Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
  • Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
  • Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
  • Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
  • Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
  • Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
  • Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni

Tootmine lõpetatud

dokkimiskõlar Bluetooth®-iga

AS111/12

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
Nautige head heli – see Philipsi kõlar AS111/12 esitab muusikat Androidiga telefonist ja laeb seda ning sünkroonib selle kella teie seadmega automaatselt. Komplekti kuulub ka Songbird, et saaksite sünkroonida muusikat telefoni ja arvuti vahel.
Kuva kõik eelised

selle dokkimiskõlariga

Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni

  • Androidile

Nutikalt disainitud FlexiDock Android-telefoni hoidmiseks ja laadimiseks

Nutikalt disainitud FlexiDock Android-telefoni hoidmiseks ja laadimiseks

Philipsi FlexiDock on ideaalne Android-telefonidele. Selle unikaalne disain loob dokkimisühenduse enamiku Android-telefonidega sõltumata sellest, kas telefoni ühenduspistmik on selle allosas, küljel või hoopis ülaosas. Võimalik on luua ühendus Android-telefonidega, mille on valmistanud eri tootjad ja millel ei ole standardset mikro-USB-ühenduspesa asukohta ega paigutust. Selline ülim paindlikkus on ainulaadne. Dokk on lisaks sellele seadistatud hoidma telefoni nii püst- kui ka rõhtasendis, lubades teil asetada oma Android-telefoni kõlari keskele.

Leidke ja jagage muusikat ning kasutage muid funktsioone tasuta rakenduse DockStudio abil

Leidke ja jagage muusikat ning kasutage muid funktsioone tasuta rakenduse DockStudio abil

Tänu Philipsi tasuta rakendusele DockStudio saate kasutada arvutul hulgal ainulaadseid funktsioone, mis on mõeldud teie dokkimisega kõlaritele. Võite kuulata tuhandeid internetiraadiokanaleid üle maailma, sirvida oma muusikakogu ja jagada kuulatavat sõpradega Facebooki kaudu või fotosid esitajatest Flickris. Rakendusega on kaasas Songbirdi muusikafunktsioon, et saaksite avastada, esitada ja sünkroonida multimeediume sujuvalt arvuti ja Android-seadmete vahel. Kellarežiimis võimaldab rakendus seadistada mitut kohandatud muusikalist äratust ja vaadata värsket ilmateadet. Laadige see täiesti tasuta rakendus alla Google play kaudu.

Android-seadmete Bluetoothi voogedastus

Android-seadmete Bluetoothi voogedastus

Kuulake kõiki oma lemmiklaule kõlarist, mis pakub suurepärast heli. See dokkimisega kõlar esitab muusikat Bluetoothi abil teie Androidi seadmest. Lihtsalt laadige alla tasuta Philipsi rakendus DockStudio ning Bluetooth lülitatakse automaatselt sisse ja ühendatakse niipea, kui seade on dokitud. Võite nautida ületamatut mugavust ning võimsat ja erakordset heli. Vähesed asjad kõlavad nii hästi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

22/02/2015

Česká republika

Česká republika

ok

me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Užitečné a praktické zařízení

Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.