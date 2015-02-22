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Tootmine lõpetatud
Androidile
Philipsi FlexiDock on ideaalne Android-telefonidele. Selle unikaalne disain loob dokkimisühenduse enamiku Android-telefonidega sõltumata sellest, kas telefoni ühenduspistmik on selle allosas, küljel või hoopis ülaosas. Võimalik on luua ühendus Android-telefonidega, mille on valmistanud eri tootjad ja millel ei ole standardset mikro-USB-ühenduspesa asukohta ega paigutust. Selline ülim paindlikkus on ainulaadne. Dokk on lisaks sellele seadistatud hoidma telefoni nii püst- kui ka rõhtasendis, lubades teil asetada oma Android-telefoni kõlari keskele.
Tänu Philipsi tasuta rakendusele DockStudio saate kasutada arvutul hulgal ainulaadseid funktsioone, mis on mõeldud teie dokkimisega kõlaritele. Võite kuulata tuhandeid internetiraadiokanaleid üle maailma, sirvida oma muusikakogu ja jagada kuulatavat sõpradega Facebooki kaudu või fotosid esitajatest Flickris. Rakendusega on kaasas Songbirdi muusikafunktsioon, et saaksite avastada, esitada ja sünkroonida multimeediume sujuvalt arvuti ja Android-seadmete vahel. Kellarežiimis võimaldab rakendus seadistada mitut kohandatud muusikalist äratust ja vaadata värsket ilmateadet. Laadige see täiesti tasuta rakendus alla Google play kaudu.
Kuulake kõiki oma lemmiklaule kõlarist, mis pakub suurepärast heli. See dokkimisega kõlar esitab muusikat Bluetoothi abil teie Androidi seadmest. Lihtsalt laadige alla tasuta Philipsi rakendus DockStudio ning Bluetooth lülitatakse automaatselt sisse ja ühendatakse niipea, kui seade on dokitud. Võite nautida ületamatut mugavust ning võimsat ja erakordset heli. Vähesed asjad kõlavad nii hästi.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
honza2
22/02/2015
Česká republika
ok
me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Drakon17
08/09/2013
Česká republika
Užitečné a praktické zařízení
Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®