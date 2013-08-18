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Tootmine lõpetatud
Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
See süsteem mängib ja laeb teie Androidiga telefoni ning isegi äratab teid telefonist või raadiost tuleva muusikaga. Laadige alla Songbirdi muusikafunktsiooniga kaasas käiv tasuta rakendus ning nautige suurepärast muusika haldamist ja teisi ainulaadseid võimalusi.
Androidile
Philipsi FlexiDock on ideaalne Android-telefonidele. Selle unikaalne disain loob dokkimisühenduse enamiku Android-telefonidega sõltumata sellest, kas telefoni ühenduspistmik on selle allosas, küljel või hoopis ülaosas. Võimalik on luua ühendus Android-telefonidega, mille on valmistanud eri tootjad ja millel ei ole standardset mikro-USB-ühenduspesa asukohta ega paigutust. Selline ülim paindlikkus on ainulaadne. Dokk on lisaks sellele seadistatud hoidma telefoni nii püst- kui ka rõhtasendis, lubades teil asetada oma Android-telefoni kõlari keskele.
Tänu Philipsi tasuta rakendusele DockStudio saate kasutada arvutul hulgal ainulaadseid funktsioone, mis on mõeldud teie dokkimisega kõlaritele. Võite kuulata tuhandeid internetiraadiokanaleid üle maailma, sirvida oma muusikakogu ja jagada kuulatavat sõpradega Facebooki kaudu või fotosid esitajatest Flickris. Rakendusega on kaasas Songbirdi muusikafunktsioon, et saaksite avastada, esitada ja sünkroonida multimeediume sujuvalt arvuti ja Android-seadmete vahel. Kellarežiimis võimaldab rakendus seadistada mitut kohandatud muusikalist äratust ja vaadata värsket ilmateadet. Laadige see täiesti tasuta rakendus alla Google play kaudu.
Kuulake kõiki oma lemmiklaule kõlarist, mis pakub suurepärast heli. See dokkimisega kõlar esitab muusikat Bluetoothi abil teie Androidi seadmest. Lihtsalt laadige alla tasuta Philipsi rakendus DockStudio ning Bluetooth lülitatakse automaatselt sisse ja ühendatakse niipea, kui seade on dokitud. Võite nautida ületamatut mugavust ning võimsat ja erakordset heli. Vähesed asjad kõlavad nii hästi.
4.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Tomo
18/08/2013
Česká republika
Dobrý výrobek, který má ale své mouchy
Výrobek je kvalitní, zpracování skvělé, ale má některé nedodělky. Především mě chybí regulace basů. Výšek je akorát, basů už na můj vkus až moc. Především poslech řeči už je nesrozumitelný, na některé hudební žánry už se nehodí. Někomu to ovšem může vyhovovat. Budík sem kupoval především kvůli internetovému rádiu. To je bohužel s aplikací DockStudio nepoužitelné. Spárování s telefonem přes bluetooth proběhne bez problémů, ovšem po připojení telefonu k WiFi pro stream rádia signál vypadne. Sítě WiFi a BT se zkrátka mezi sebou bijí. Takže pokud nemáte dostatečně rychlá mobilní data, internetové rádio si neužijete. Na podpoře Philips mi odpověděli vyhýbavě, dle mého tenhle problém nelze z jejich strany nyní vyřešit. Kdyby šel alespoň konektor miniUSB využít i pro přenos dat namísto BT, pak by problém s rušením síti odpadl. Ten lze ale využít pouze pro dobíjení. Dále nelze vložit záložní baterii. Krátký výpadek proudu do cca půl hodiny budík zvládne, při delším už čas vypadne.
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See arvustus tehti tootele AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®