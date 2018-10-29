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Tootmine lõpetatud
AS360/12
Voogedastage muusikat ja laadige oma Androidiga telefoni
See stiilne kõlar AS360 esitab muusikat eriti kvaliteetselt. Voogedastage muusikat oma telefonist juhtmevabalt Bluetoothi abil lihtsaks naudinguks, dokkige see kiirlaadimiseks või laadige mõnd teist seadet USB abil.
Bluetooth®
Androidile
USB-port laadimiseks
10 W, patarei- või vahelduvvoolutoitega
Google Playst allalaadimiseks saadaolev vidin Philips Bluetooth Audio Connect võimaldab teie mobiilseadet hõlpsalt ühendada ja siduda mis tahes Philipsi Bluetoothiga heliseadmega. Philipsi Bluetoothiga heliseadme automaatseks lisamiseks, sidumiseks ja sellega ühendamiseks toksake vidinat. Pärast sidumist saate ikoone ka ümber nimetada ja muuta. See vidin võimaldab teil omada mitut Philipsi heliseadet, võimaldades teil hõlpsalt erinevate Bluetoothiga seadmete vahel ümber lülituda. Lihtsalt toksake soovitud Philipsi heliseadme valimiseks ja voogedastuse alustamiseks.
Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktsest kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktsest kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.
Tänu täiustatud tehnoloogiale viidi Bluetooth®-i kaudu voogedastatud heli uuele tasemele. Tavaline Bluetooth®-heli kasutab SBC-kodekit, mis on mõeldud põhiliseks heliedastuseks, tekitades kuulajates mõnikord pettumust ja rahulolematust. Seevastu Philipsi kõlar on varustatud ülikvaliteetse Bluetooth®-aptX® juhtmeta tehnoloogiaga - pakkudes rikkalikku, võimsat ja kristallselget heli. Uusimate Android™ nutitelefonide, tahvelarvutite ja muude seadmetega ühilduv Philips pakub nüüd sellist helikvaliteeti, mida olete oodanud. Juhtmevaba muusika ei ole kunagi kõlanud nii hästi.
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