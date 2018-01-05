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  • Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
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  • Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Tootmine lõpetatud

juhtmeta kaasaskantav kõlar

AT10/00

4.3
| (13) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet
Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
Nautige muusika kuulamist Philipsi kompaktse kõik ühes kaasaskantava kõlariga. Lihtsalt valige muusikaallikas - juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga, FM raadio, helisisend, USB või SD-kaart! Sisseehitatud laetav aku tähendab seda, et saate muusikat kuulata kõikjal.
Kuva kõik eelised

Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

  • Bluetooth®

  • USB Direct

  • SD

  • FM-digituuner

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

0

USB Direct ja SD-kaardi pesa MP3-muusika esitamiseks

USB Direct ja SD-kaardi pesa MP3-muusika esitamiseks

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

13

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

3
2

05/01/2018

Polska

Polska

polecam

fajny sprzęt, godny polecenia , bateria długo trzyma,jakość dźwięku bardzo dobra,jedyny minus zawsze po włączeniu "głośno" gra uciążliwe zwłaszcza rano jak inni domownicy śpią

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See arvustus tehti tootele AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

15/08/2016

Polska

Polska

Produkt prawie doskonały, brak tylko rączki do przenoszenia nawet w formie paska.

Produkt wizualnie jak i muzycznie super. Dźwięk i głośność wystarczająca. Wbudowany wyświetlacz, akumulator oraz antena. Sterowanie proste i intuicyjne. Brak rączki do przenoszenia.

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See arvustus tehti tootele AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

14/06/2016

Polska

Polska

Bajka

W pracy przetrzyma cały dzień tylko troszeczkę za cicho gra jak dla mnie. Super produkt takiego szukałem

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See arvustus tehti tootele AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.