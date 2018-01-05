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Tootmine lõpetatud
Bluetooth®
USB Direct
SD
FM-digituuner
Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.
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Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
qqrydza
05/01/2018
Polska
polecam
fajny sprzęt, godny polecenia , bateria długo trzyma,jakość dźwięku bardzo dobra,jedyny minus zawsze po włączeniu "głośno" gra uciążliwe zwłaszcza rano jak inni domownicy śpią
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See arvustus tehti tootele AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
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See arvustus tehti tootele AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Kris77
15/08/2016
Polska
Produkt prawie doskonały, brak tylko rączki do przenoszenia nawet w formie paska.
Produkt wizualnie jak i muzycznie super. Dźwięk i głośność wystarczająca. Wbudowany wyświetlacz, akumulator oraz antena. Sterowanie proste i intuicyjne. Brak rączki do przenoszenia.
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See arvustus tehti tootele AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Buuuuuuuuuu
14/06/2016
Polska
Bajka
W pracy przetrzyma cały dzień tylko troszeczkę za cicho gra jak dla mnie. Super produkt takiego szukałem
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See arvustus tehti tootele AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy