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juhtmeta kaasaskantav kõlar

AT10/00

juhtmeta kaasaskantav kõlar

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Philipsi meelelahutuse rakendus

Toetab valitud Philipsi Bluetooth-kõlarite, heliribade, peokõlarite, mikrosüsteemide, CD-helisüsteemide ja kaasaskantavate raadiote juhtimist.

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Philipsi meelelahutuse rakendus

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Ökopass - English (US)

  • PDF fail, 130.2 kB
  • 4 December 2023

Lokaliseeritud müügibrošüür

  • PDF fail, 517.4 kB
  • 28 November 2023

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