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  • Nahka kaitsev ja ühtlane raseerimine
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  • Nahka kaitsev ja ühtlane raseerimine
  • Nahka kaitsev ja ühtlane raseerimine
  • Nahka kaitsev ja ühtlane raseerimine
  • Nahka kaitsev ja ühtlane raseerimine
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  • Nahka kaitsev ja ühtlane raseerimine
  • Nahka kaitsev ja ühtlane raseerimine
  • Nahka kaitsev ja ühtlane raseerimine

Tootmine lõpetatud

AquaTouchMärg- ja kuivkasutusega pardel

AT750/16

4.5
| (278) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Nahka kaitsev ja ühtlane raseerimine
Philipsi pardli Aquateci tihend tagab mugava kuivalt raseerimise ja värskendava märjalt raseerimise. Nahale veelgi mugavamaks raseerimiseks võite seda kasutada märjalt, habemeajamisgeeli või -vahuga. Nüüd võite nautida värskendavat raseerimist, ilma et peaksite muretsema naha kahjustamise pärast.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

märjalt raseerimine habemeajamisgeeli või vahuga

Nahka kaitsev ja ühtlane raseerimine

  • Super Lift & Cut

  • Painduvad raseerimispead

Et raseerimine oleks nahale veelgi mugavam, on see optimeeritud geeli või vahuga kasutamiseks

Et raseerimine oleks nahale veelgi mugavam, on see optimeeritud geeli või vahuga kasutamiseks

Aquateci tihend tagab mugava kuivraseerimise ja värskendava märgraseerimise. Selleks et raseerimine oleks nahale veelgi mugavam, kasutage seda raseerimisgeeli või -vahuga kasvõi duši all.

Libiseb ühtlaselt üle näokumeruste

Libiseb ühtlaselt üle näokumeruste

Ümarad hõõrdumistunnet vähendavad kaitsepead kohanduvad näo kumerustega, et vähendada kahju nahale.

Mugavaks nahalähedaseks raseerimiseks

Mugavaks nahalähedaseks raseerimiseks

Mugavaks nahalähedaseks raseerimiseks tõstab Philipsi elektrilise pardli sisseehitatud kaksikterade süsteem karvad üles.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • SH50

    SH50
    Asendusterad

    SH50/50
    • MultiPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S5000 seeriale ümara kujuga
    • Sobib S6000 seeriale ümara kujuga

Arvustused

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4.5

5-st

278

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

11/05/2017

Lietuva

Lietuva

puikus

ilgai veikia, nedirgina odos, greitai pasikrauna, tyliai veikia :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AquaTouch AT891/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AquaTouch AT891/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

21/01/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Prosta bardzo dobra golarka!

Dobra cena za dobry produkt. Chciałem kupiś golarkę Philips do 200zł i bing!

Positiivsed omadused

Lekka, tania, długo trzyma akumulator

Negatiivsed omadused

Trzeba ładować :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver

09/10/2020

Polska

Polska

ten produkt posiada doskonałe funkcje

Jest w swojej dziedzinie prawie doskonała, zawsze mi sie sprawdzała, bateria długo "trzyma"

Positiivsed omadused

solidne wykonanie, funkcjonalna w swojej dziedzinie, polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 