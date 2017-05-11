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Tootmine lõpetatud
Super Lift & Cut
Painduvad raseerimispead
Aquateci tihend tagab mugava kuivraseerimise ja värskendava märgraseerimise. Selleks et raseerimine oleks nahale veelgi mugavam, kasutage seda raseerimisgeeli või -vahuga kasvõi duši all.
Ümarad hõõrdumistunnet vähendavad kaitsepead kohanduvad näo kumerustega, et vähendada kahju nahale.
Mugavaks nahalähedaseks raseerimiseks tõstab Philipsi elektrilise pardli sisseehitatud kaksikterade süsteem karvad üles.
4.5
5-st
278
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
kurmis
11/05/2017
Lietuva
puikus
ilgai veikia, nedirgina odos, greitai pasikrauna, tyliai veikia :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AquaTouch AT891/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AquaTouch AT891/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Arthy
21/01/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Prosta bardzo dobra golarka!
Dobra cena za dobry produkt. Chciałem kupiś golarkę Philips do 200zł i bing!
Positiivsed omadused
Lekka, tania, długo trzyma akumulator
Negatiivsed omadused
Trzeba ładować :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver
jsos9
09/10/2020
Polska
ten produkt posiada doskonałe funkcje
Jest w swojej dziedzinie prawie doskonała, zawsze mi sie sprawdzała, bateria długo "trzyma"
Positiivsed omadused
solidne wykonanie, funkcjonalna w swojej dziedzinie, polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.