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  • Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Tootmine lõpetatud

CD Soundmachine

AZ100R/12

Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
Naudite lihtsaid asju elus ja hindate mugavust. Kompaktse ja kaasaskantava Philipsi CD-mängijaga saate nautida oma lemmikmuusikat lihtsasti kasutatavate funktsioonide kaudu.
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Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

  • Punane

CD, CD-R ja CD-RW esitamine

CD, CD-R ja CD-RW esitamine

Philips on tuntud selle poolest, et suudab luua paljude saadaolevate plaadivormingutega ühilduvaid seadmeid. Selle helisüsteemiga saate nautida muusikat CD-lt, CD-R-ilt ja CD-RW-lt. CD-RW (vorminguga CD-Rewritable ühilduv) tähendab, et muusikasüsteem suudab esitada nii CD-Recordable (CD-R) kui ka CD-Rewritable (CD-RW) plaate. CD-R-plaatidele saab salvestada ühe korra ja need on esitatavad kõigis audio-CD-mängijates, kuid CD-RW-plaate saab salvestada ja kustutada mitu korda ja esitada vaid ühilduvates audio-CD-mängijates.

FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

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CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks

CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks

Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valima ühe režiimidest – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

Tehnilised andmed

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