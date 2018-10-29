Stereokõrvaklapipistik isiklikumaks muusika nautimiseks

Ühendage oma kõrvaklapid selle Philipsi seadmega, et endale sobival ajal muusikat isiklikumalt nautida. Võite nautida lemmikmuusikat suurepärase heliga ja teisi häirimata, ühendades seadmega oma kõrvaklapid.