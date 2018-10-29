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Tootmine lõpetatud

CD Soundmachine

AZ1133/12

Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Naudite lihtsaid asju elus ja hindate mugavust. Kompaktse ja kaasaskantava Philipsi CD Soundmachine'iga saate nautida oma lemmik-MP3-muusikat lihtsastikasutatavate funktsioonide kaudu.

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Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

  • Lifestyle'i disain

  • MP3-CD

FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

FM-/MW-stereotuuner

CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks

CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks

Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valima ühe režiimidest – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

Stereokõrvaklapipistik isiklikumaks muusika nautimiseks

Ühendage oma kõrvaklapid selle Philipsi seadmega, et endale sobival ajal muusikat isiklikumalt nautida. Võite nautida lemmikmuusikat suurepärase heliga ja teisi häirimata, ühendades seadmega oma kõrvaklapid.

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.