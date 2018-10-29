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Tootmine lõpetatud
AZ1133/12
Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
Naudite lihtsaid asju elus ja hindate mugavust. Kompaktse ja kaasaskantava Philipsi CD Soundmachine'iga saate nautida oma lemmik-MP3-muusikat lihtsastikasutatavate funktsioonide kaudu.
Lifestyle'i disain
MP3-CD
FM-/MW-stereotuuner
Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valima ühe režiimidest – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.
Ühendage oma kõrvaklapid selle Philipsi seadmega, et endale sobival ajal muusikat isiklikumalt nautida. Võite nautida lemmikmuusikat suurepärase heliga ja teisi häirimata, ühendades seadmega oma kõrvaklapid.
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