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Tootmine lõpetatud
CD-
ja kassetimängija
Philips on tuntud selle poolest, et suudab luua paljude saadaolevate plaadivormingutega ühilduvaid seadmeid. Selle helisüsteemiga saate nautida muusikat CD-lt, CD-R-ilt ja CD-RW-lt. CD-RW (vorminguga CD-Rewritable ühilduv) tähendab, et muusikasüsteem suudab esitada nii CD-Recordable (CD-R) kui ka CD-Rewritable (CD-RW) plaate. CD-R-plaatidele saab salvestada ühe korra ja need on esitatavad kõigis audio-CD-mängijates, kuid CD-RW-plaate saab salvestada ja kustutada mitu korda ja esitada vaid ühilduvates audio-CD-mängijates.
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Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
KERNOW55
08/11/2019
Eesti
Sellel tootel on suurepärased omadused
Kõik vajalik üheskoos! Nüüd ei peagi minu varasemalt ostetud väärtuslikud ning mulle vajalikud kassetid ja CD-id minema ajaloo prügikasti.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ127 CD Soundmachine
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ127 CD Soundmachine
GoatGamer69
16/09/2020
България
80000000000000 от 10
Прекрасен уред! Прави страхотен звук! Най_добрата пропорция качество и количество!
Positiivsed omadused
много са (няма да се съберат)
Negatiivsed omadused
никакви
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ127 CD радиокасетофон
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ127 CD радиокасетофон