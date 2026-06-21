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  • Keharaseerija asendusvõrgu pea
  • Keharaseerija asendusvõrgu pea
  • Keharaseerija asendusvõrgu pea
  • Keharaseerija asendusvõrgu pea
  • Keharaseerija asendusvõrgu pea
  • Keharaseerija asendusvõrgu pea
  • Keharaseerija asendusvõrgu pea
  • Keharaseerija asendusvõrgu pea
  • Keharaseerija asendusvõrgu pea
  • Keharaseerija asendusvõrgu pea

Body Groomer replacement foilBG2010

BG2010/43

4.9
| (39) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Keharaseerija asendusvõrgu pea
Keharaseerija asendusvõrgu pea BG34XX, BG54XX, BG74XX, BG94XX seeria keharaseerijatele
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Maailma eelistatuim elektriline meeste hooldustoodete bränd1

Parimate tulemuste saavutamiseks vahetage iga 12 kuu tagant

Keharaseerija asendusvõrgu pea

  • Triple Protect raseerimissüsteem

  • 100% veekindel

  • Asendage iga 12 kuu tagant

Õrn ja mugav raseerimine

Õrn ja mugav raseerimine

Triple Protect raseerimissüsteemil on ümarad piiotsad, rombikujulised augud ja hüpoallergeenne teravõrk, et kaitsta Teie nahka raseerimise ajal.

Sujuv, nahalähedane raseerimine

Sujuv, nahalähedane raseerimine

Kuni 0,2 mm pikkuseni raseerimist võimaldav lõiketehnoloogia tagab täpse ja nahalähedase hoolduskogemuse.

100% veekindel mugavamaks kasutamiseks ja lihtsaks puhastamiseks.

100% veekindel mugavamaks kasutamiseks ja lihtsaks puhastamiseks.

100% veekindlat keha raseerimisseadet saate kasutada nii märjalt kui ka kuivalt, et kogemus oleks iga kord mugav. Lisaks on seda lihtne puhastada.

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Arvustused

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4.9

5-st

39

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

21/06/2026

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Do jajek idealne!

Rewelacja. Nigdy nie używałem niczego lepszego, ani nawet równie dobrego.

See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

26/12/2025

Polska

Polska

Ten produkt jest bezkonkurencyjny

Produkt rewelacyjny , spełnia wszystkie funkcje , można używać pod prysznicem , polecam dla osób z dużą ilością zarostu

Positiivsed omadused

Dokładna

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

21/12/2025

Polska

Polska

Wszechstronny i wygodny — świetny na codzień

Używam tego trymera już jakiś czas i jestem naprawdę zadowolony. Urządzenie działa bezprzewodowo przez około 80 minut po pełnym naładowaniu, co w zupełności wystarcza na całe ciało — od klatki piersiowej, przez pachy, aż po nogi. Trymer działa zarówno na sucho, jak i pod prysznicem, więc mogę się golić od razu podczas kąpieli, a potem szybko umyć sprzęt pod bieżącą wodą. Ergonomiczny uchwyt dobrze leży w dłoni, a różne długości przycinania dają elastyczność w stylizacji włosów. Dla osób, które chcą jednego narzędzia do komfortowego przycinania i golenia bez podrażnień — to dobry wybór

Positiivsed omadused

Delikatny, nie szarpie włosów, wodoodporny

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

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  1. Veebipõhine uuring 16 003 mehe, elektriliste hooldustoodete kasutaja seas, mis viidi läbi 2024. aastal. 