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  • Mugav, nahalähedane raseerimine
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  • Mugav, nahalähedane raseerimine
  • Mugav, nahalähedane raseerimine
  • Mugav, nahalähedane raseerimine
  • Mugav, nahalähedane raseerimine
  • Mugav, nahalähedane raseerimine
  • Mugav, nahalähedane raseerimine
  • Mugav, nahalähedane raseerimine
  • Mugav, nahalähedane raseerimine
  • Mugav, nahalähedane raseerimine
  • Mugav, nahalähedane raseerimine
  • Mugav, nahalähedane raseerimine
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  • Mugav, nahalähedane raseerimine
  • Mugav, nahalähedane raseerimine
  • Mugav, nahalähedane raseerimine
  • Mugav, nahalähedane raseerimine
  • Mugav, nahalähedane raseerimine
  • Mugav, nahalähedane raseerimine
  • Mugav, nahalähedane raseerimine
  • Mugav, nahalähedane raseerimine
  • Mugav, nahalähedane raseerimine
  • Mugav, nahalähedane raseerimine

Tootmine lõpetatud

Bodygroom series 3000Veekindel raseerimisseade

BG2024/15

4.4
| (336) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet
Mugav, nahalähedane raseerimine
Seeria 3000 on loodud kehakarvade raseerimiseks ilma, et see mugavustunnet nahal kuidagi halvendaks. Saate raseerida nahale mugava režiimiga või kasutada komplekti kuuluvat 3 mm kammi.
Kuva kõik eelised

Maailma eelistatuim elektriline meeste hooldustoodete bränd1

Kõikjal kaelast allpool

Mugav, nahalähedane raseerimine

  • Nahale mugav süsteem

  • 1 külgeklõpsatav kamm, 3 mm

  • 50 min juhtmeta kasut. / 8 h laadimist

Piirake või raseerige julgelt kõiki kehapiirkondi

Piirake või raseerige julgelt kõiki kehapiirkondi

Seade on mugav ja ohutu kasutamiseks kaenlaalustes, rinnal ja kõhul, seljal ja õlgadel, kubemepiirkonnas ja jalgadel. Nahale mugav süsteem püüab ja lõikab erinevas pikkuses karvu, ilma et oleks vaja mitut tarvikut või teravate servade kokkupuudet nahaga. Kahesuunalised piirlid lõikavad pikemaid karvu ja raseerimisvõre tagab raseerimisel nahalähedase tulemuse.

Ümardatud otsad ja allergiavastane võre on nahal mugavad

Ümardatud otsad ja allergiavastane võre on nahal mugavad

Mugavussüsteem sisaldab allergiavastast võre ja ümardatud otsi, et kaitsta teie nahka raseerimise ajal.

Komplektis 3 mm kamm nahalähedaseks piiramiseks

Komplektis 3 mm kamm nahalähedaseks piiramiseks

Komplektis üks kamm loomulikuks 3 mm piiramiseks. Kinnitage kamm raseerimissüsteemile, et piirata karvu pikkusele 3 mm. Nahalähedasema tulemuse saamiseks võite kasutada raseerimissüsteemi ilma kammita. Paksemaid karvu on soovitatav eelnevalt kammi abil piirata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

336

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Paprasta ir saugu naudoti

Patinka, kad ja galime naudoti duše. Saugus prietaisas. Galima naudoti ne tik kūnui, bet ir galvos plaukams skusti. Lengvai ir neskausmingai bei švelniai nuskuta galvą. Subalansuotas vyrams, bet tinka ir moterims.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

21/08/2017

Lietuva

Lietuva

Krūtnės plaukų skustuvas

Nors prietaisas skirtas vyrams, bet puikia tinka man depiliuoti pažastų plaukams. Švelniai skuta, nesusidaro išbėrimai, o didžiausi pliusai tai, kad galima jį plauti po vandeniu ir naudoti be laido, nes įkraunamas stacionarioje stotelėje.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

18/08/2017

Lietuva

Lietuva

Kokybiškas ir patogus

Kokybiškai skuta, yra įkraunamas, todėl patogus kelionėse. Švariai pašalina plaukelius. Dovanojau vyrui – labai patenkintas.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

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  1. Veebipõhine uuring 16 003 mehe, elektriliste hooldustoodete kasutaja seas, mis viidi läbi 2024. aastal. 