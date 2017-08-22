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Tootmine lõpetatud
Nahale mugav süsteem
1 külgeklõpsatav kamm, 3 mm
50 min juhtmeta kasut. / 8 h laadimist
Seade on mugav ja ohutu kasutamiseks kaenlaalustes, rinnal ja kõhul, seljal ja õlgadel, kubemepiirkonnas ja jalgadel. Nahale mugav süsteem püüab ja lõikab erinevas pikkuses karvu, ilma et oleks vaja mitut tarvikut või teravate servade kokkupuudet nahaga. Kahesuunalised piirlid lõikavad pikemaid karvu ja raseerimisvõre tagab raseerimisel nahalähedase tulemuse.
Mugavussüsteem sisaldab allergiavastast võre ja ümardatud otsi, et kaitsta teie nahka raseerimise ajal.
Komplektis üks kamm loomulikuks 3 mm piiramiseks. Kinnitage kamm raseerimissüsteemile, et piirata karvu pikkusele 3 mm. Nahalähedasema tulemuse saamiseks võite kasutada raseerimissüsteemi ilma kammita. Paksemaid karvu on soovitatav eelnevalt kammi abil piirata.
4.4
5-st
336
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Egle
22/08/2017
Lietuva
Kampaania osa
Paprasta ir saugu naudoti
Patinka, kad ja galime naudoti duše. Saugus prietaisas. Galima naudoti ne tik kūnui, bet ir galvos plaukams skusti. Lengvai ir neskausmingai bei švelniai nuskuta galvą. Subalansuotas vyrams, bet tinka ir moterims.
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See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jurate
21/08/2017
Lietuva
Kampaania osa
Krūtnės plaukų skustuvas
Nors prietaisas skirtas vyrams, bet puikia tinka man depiliuoti pažastų plaukams. Švelniai skuta, nesusidaro išbėrimai, o didžiausi pliusai tai, kad galima jį plauti po vandeniu ir naudoti be laido, nes įkraunamas stacionarioje stotelėje.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
ErikaP
18/08/2017
Lietuva
Kampaania osa
Kokybiškas ir patogus
Kokybiškai skuta, yra įkraunamas, todėl patogus kelionėse. Švariai pašalina plaukelius. Dovanojau vyrui – labai patenkintas.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Veebipõhine uuring 16 003 mehe, elektriliste hooldustoodete kasutaja seas, mis viidi läbi 2024. aastal.