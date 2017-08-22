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Triple Protect raseerimissüsteem
Nahalähedased tulemused
Kahesuunalised piiramiskammid
100% veekindel
Triple Protect raseerimissüsteemil on ümarad piiotsad, rombikujulised augud naha sujuva tõstmise jaoks ja hüpoallergeenne võrk, et kaitsta nahka raseerimise ajal sisselõigete eest.
Kuni 0,2mm pikkuseni raseerimist võimaldav lõiketehnoloogia tagab teile täpse ja nahalähedase hoolduskogemuse. Meie raseerimisvõre tagab sujuva ja ühtlase raseerimise, jättes tulemuseks sileda ja pehme naha.
Saate valida 2 mm või 3 mm kammide vahel, et sobida Teie stiiliga; kahesuunalised kammid võimaldavad piirata igas suunas, tagades kehakarvade hõlpsa ja tõhusa hooldamise isegi intiimpiirkonnas.
4.4
5-st
336
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Egle
22/08/2017
Lietuva
Kampaania osa
Paprasta ir saugu naudoti
Patinka, kad ja galime naudoti duše. Saugus prietaisas. Galima naudoti ne tik kūnui, bet ir galvos plaukams skusti. Lengvai ir neskausmingai bei švelniai nuskuta galvą. Subalansuotas vyrams, bet tinka ir moterims.
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See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jurate
21/08/2017
Lietuva
Kampaania osa
Krūtnės plaukų skustuvas
Nors prietaisas skirtas vyrams, bet puikia tinka man depiliuoti pažastų plaukams. Švelniai skuta, nesusidaro išbėrimai, o didžiausi pliusai tai, kad galima jį plauti po vandeniu ir naudoti be laido, nes įkraunamas stacionarioje stotelėje.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
ErikaP
18/08/2017
Lietuva
Kampaania osa
Kokybiškas ir patogus
Kokybiškai skuta, yra įkraunamas, todėl patogus kelionėse. Švariai pašalina plaukelius. Dovanojau vyrui – labai patenkintas.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
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