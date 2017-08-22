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  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus

Bodygroomer 3000 seeriaDušikindel kehapiirel

BG3480/15

4.4
| (336) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet
Õrn nahale, täielik kehahooldus
Tundke rõõmu nahalähedasest ja siledast raseerimisest üle kogu keha. Triple Protect raseerimissüsteem tagab nahalähedase ja mugava raseerimise isegi tundlikes piirkondades. Kehakarvade piiramiseks on raseerijal kaasas 2mm ja 3mm kammid, et saavutada soovitud tulemus.
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Maailma eelistatuim elektriline meeste hooldustoodete bränd1

Nahalähedane ja puhas tulemus

Õrn nahale, täielik kehahooldus

  • Triple Protect raseerimissüsteem

  • Nahalähedased tulemused

  • Kahesuunalised piiramiskammid

  • 100% veekindel

Turvaline ja mugav raseerimine, õrn Teie naha vastu

Turvaline ja mugav raseerimine, õrn Teie naha vastu

Triple Protect raseerimissüsteemil on ümarad piiotsad, rombikujulised augud naha sujuva tõstmise jaoks ja hüpoallergeenne võrk, et kaitsta nahka raseerimise ajal sisselõigete eest.

Täpne ja nahalähedane raseerimine

Täpne ja nahalähedane raseerimine

Kuni 0,2mm pikkuseni raseerimist võimaldav lõiketehnoloogia tagab teile täpse ja nahalähedase hoolduskogemuse. Meie raseerimisvõre tagab sujuva ja ühtlase raseerimise, jättes tulemuseks sileda ja pehme naha.

Kahesuunalised kammid võimaldavad piirata igas suunas

Kahesuunalised kammid võimaldavad piirata igas suunas

Saate valida 2 mm või 3 mm kammide vahel, et sobida Teie stiiliga; kahesuunalised kammid võimaldavad piirata igas suunas, tagades kehakarvade hõlpsa ja tõhusa hooldamise isegi intiimpiirkonnas.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

Arvustused

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4.4

5-st

336

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Paprasta ir saugu naudoti

Patinka, kad ja galime naudoti duše. Saugus prietaisas. Galima naudoti ne tik kūnui, bet ir galvos plaukams skusti. Lengvai ir neskausmingai bei švelniai nuskuta galvą. Subalansuotas vyrams, bet tinka ir moterims.

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See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

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See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

21/08/2017

Lietuva

Lietuva

Krūtnės plaukų skustuvas

Nors prietaisas skirtas vyrams, bet puikia tinka man depiliuoti pažastų plaukams. Švelniai skuta, nesusidaro išbėrimai, o didžiausi pliusai tai, kad galima jį plauti po vandeniu ir naudoti be laido, nes įkraunamas stacionarioje stotelėje.

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See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

18/08/2017

Lietuva

Lietuva

Kokybiškas ir patogus

Kokybiškai skuta, yra įkraunamas, todėl patogus kelionėse. Švariai pašalina plaukelius. Dovanojau vyrui – labai patenkintas.

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See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

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