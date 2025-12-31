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  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus
  • Õrn nahale, täielik kehahooldus

Bodygroomer 5000 seeriaDušikindel kehapiirel

BG5480/15

4.5
| (224) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet
Õrn nahale, täielik kehahooldus
Tundke rõõmu nahalähedasest ja siledast raseerimisest üle kogu keha, sealhulgas ka intiimpiirkonnas, ilma nahaärritusteta. Mitmekülgse piiramise jaoks on olemas kolm erineva pikkusega kammi, lisaks kokkuklapitav selja raseerimise tarvik, mis aitab pääseda raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.
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Maailma eelistatuim elektriline meeste hooldustoodete bränd1

Nähalähedane ja puhas tulemus

Õrn nahale, täielik kehahooldus

  • Triple Protect raseerimissüsteem

  • Nahalähedased tulemused

  • Kokkuklapitav selja tarvik

  • Kahesuunalised piiramiskammid

  • 100% veekindel

Turvaline ja mugav raseerimine, õrn Teie naha vastu

Turvaline ja mugav raseerimine, õrn Teie naha vastu

Triple Protect raseerimissüsteemil on ümarad piiotsad, rombikujulised augud naha sujuva tõstmise jaoks ja hüpoallergeenne võrk, et kaitsta nahka raseerimise ajal sisselõigete eest.

Täpne ja nahalähedane raseerimine

Täpne ja nahalähedane raseerimine

Kuni 0,2 mm pikkuseni raseerimist võimaldav lõiketehnoloogia tagab teile täpse ja nahalähedase hoolduskogemuse. Meie raseerimisvõre tagab sujuva ja ühtlase raseerimise, jättes tulemuseks sileda ja pehme naha.

Seljatarvik raskesti ligipääsetavate kohtade hooldamiseks

Seljatarvik raskesti ligipääsetavate kohtade hooldamiseks

Meie uus, kokkuklapitav selja tarvik pakub täiustatud ergonoomilist kogemust ja oluliselt paremat ulatuvust üle kogu keha. Käepidemel on mitu seadistust, et võimaldada mugavat raseerimist igast küljest.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

Arvustused

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4.5

5-st

224

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

31/12/2025

Polska

Polska

Ten produkt posiada świetne funkcje!

Trymer do ciała Philips to doskonały wybór dla osób szukających wygody i golenia bez podrażnień. Wodoodporna konstrukcja bez trudu radzi sobie z mokra i sucha skóra zarówno pod prysznicem jak i poza nim.

See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

23/12/2025

Polska

Polska

Testowałam trymer do ciała Philips Bodygroom 5000 (BG5480/15) na mężu i mogę uczciwie powiedzieć, że sprawdził się bardzo dobrze. Trymer jest wygodny w użyciu i dobrze leży w dłoni, co ułatwia golenie także w trudniejszych miejscach. Ostrza są delikatne dla skóry i nie powodowały podrażnień. Urządzenie radziło sobie zarówno z krótkim, jak i dłuższym zarostem. Dużym plusem jest możliwość używania pod prysznicem oraz łatwe czyszczenie. Bateria wystarczyła na kilka użyć bez ładowania. Przy gęstszych włosach czasem trzeba było poprawić, ale efekt końcowy był zadowalający. Ogólnie to solidny i praktyczny sprzęt do codziennej pielęgnacji.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

22/12/2025

Polska

Polska

Sprzęt do zadań specjalnych

Sprzęt świetny. Wykonany z bardzo porządnego materiału. Super sie sprawdza dla bardzo wrażliwej skóry ktorej nie podrażnia.

Positiivsed omadused

Wymienne końcówki dobre wykonanie

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

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  1. Veebipõhine uuring 16 003 mehe, elektriliste hooldustoodete kasutaja seas, mis viidi läbi 2024. aastal. 

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