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Triple Protect raseerimissüsteem
Nahalähedased tulemused
Kokkuklapitav selja tarvik
Kahesuunalised piiramiskammid
100% veekindel
Triple Protect raseerimissüsteemil on ümarad piiotsad, rombikujulised augud naha sujuva tõstmise jaoks ja hüpoallergeenne võrk, et kaitsta nahka raseerimise ajal sisselõigete eest.
Kuni 0,2 mm pikkuseni raseerimist võimaldav lõiketehnoloogia tagab teile täpse ja nahalähedase hoolduskogemuse. Meie raseerimisvõre tagab sujuva ja ühtlase raseerimise, jättes tulemuseks sileda ja pehme naha.
Meie uus, kokkuklapitav selja tarvik pakub täiustatud ergonoomilist kogemust ja oluliselt paremat ulatuvust üle kogu keha. Käepidemel on mitu seadistust, et võimaldada mugavat raseerimist igast küljest.
4.5
5-st
224
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
Radzio podkul
31/12/2025
Polska
Kampaania osa
Ten produkt posiada świetne funkcje!
Trymer do ciała Philips to doskonały wybór dla osób szukających wygody i golenia bez podrażnień. Wodoodporna konstrukcja bez trudu radzi sobie z mokra i sucha skóra zarówno pod prysznicem jak i poza nim.
See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
blacksheep89
23/12/2025
Polska
Kampaania osa
Testowałam trymer do ciała Philips Bodygroom 5000 (BG5480/15) na mężu i mogę uczciwie powiedzieć, że sprawdził się bardzo dobrze. Trymer jest wygodny w użyciu i dobrze leży w dłoni, co ułatwia golenie także w trudniejszych miejscach. Ostrza są delikatne dla skóry i nie powodowały podrażnień. Urządzenie radziło sobie zarówno z krótkim, jak i dłuższym zarostem. Dużym plusem jest możliwość używania pod prysznicem oraz łatwe czyszczenie. Bateria wystarczyła na kilka użyć bez ładowania. Przy gęstszych włosach czasem trzeba było poprawić, ale efekt końcowy był zadowalający. Ogólnie to solidny i praktyczny sprzęt do codziennej pielęgnacji.
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See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
Patka2025
22/12/2025
Polska
Kampaania osa
Sprzęt do zadań specjalnych
Sprzęt świetny. Wykonany z bardzo porządnego materiału. Super sie sprawdza dla bardzo wrażliwej skóry ktorej nie podrażnia.
Positiivsed omadused
Wymienne końcówki dobre wykonanie
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See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
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See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
Veebipõhine uuring 16 003 mehe, elektriliste hooldustoodete kasutaja seas, mis viidi läbi 2024. aastal.
Kiirlaadimine annab piisavalt võimsust ühe piiramiskorra jaoks
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