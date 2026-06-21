30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Triple Protect raseerimissüsteem
2D painduv pea
Nahasõbralikud piiramisterad
Nahalähedased tulemused
100% veekindel
See mitmekülgne raseerija sobib Teie vajadustega. Uuenduslikul raseerijal on 2 vahetatavat pead, mis tagavad nahalähedase raseerimise või täpselt piiratud välimuse.
Triple Protect raseerimissüsteemil on ümarad piiotsad, rombikujulised augud ja hüpoallergeenne teravõrk, et kaitsta Teie nahka raseerimise ajal.
Tänu 2D painduvale raseerimispeale, kohandub raseerija Teie iga keha kontuuriga.
4.9
5-st
39
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Golarz Filip
21/06/2026
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Do jajek idealne!
Rewelacja. Nigdy nie używałem niczego lepszego, ani nawet równie dobrego.
See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Date of Use 2026-06-11
See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Date of Use 2026-06-11
Mińska
26/12/2025
Polska
Kampaania osa
Ten produkt jest bezkonkurencyjny
Produkt rewelacyjny , spełnia wszystkie funkcje , można używać pod prysznicem , polecam dla osób z dużą ilością zarostu
Positiivsed omadused
Dokładna
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Stylizator
21/12/2025
Polska
Kampaania osa
Wszechstronny i wygodny — świetny na codzień
Używam tego trymera już jakiś czas i jestem naprawdę zadowolony. Urządzenie działa bezprzewodowo przez około 80 minut po pełnym naładowaniu, co w zupełności wystarcza na całe ciało — od klatki piersiowej, przez pachy, aż po nogi. Trymer działa zarówno na sucho, jak i pod prysznicem, więc mogę się golić od razu podczas kąpieli, a potem szybko umyć sprzęt pod bieżącą wodą. Ergonomiczny uchwyt dobrze leży w dłoni, a różne długości przycinania dają elastyczność w stylizacji włosów. Dla osób, które chcą jednego narzędzia do komfortowego przycinania i golenia bez podrażnień — to dobry wybór
Positiivsed omadused
Delikatny, nie szarpie włosów, wodoodporny
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Veebipõhine uuring 16 003 mehe, elektriliste hooldustoodete kasutaja seas, mis viidi läbi 2024. aastal.
Kiirlaadimine annab piisavalt võimsust ühe piiramiskorra jaoks
Pärast registreerimist veebisaidil Philips.ee 90 päeva jooksul ostu tegemisest