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32
p
Päevad
06
t
Tunnid
43
m
Minutid
28
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Võimas ja hoolitsev kuivatamine
Philipsi juukseföön Essential pakub 1800 W võimast kuivatust, samal ajal kui ThermoProtecti temperatuuriregulaator aitab hoolitseda teie juuste eest. Kolm temperatuuri- ja kiiruseseadistust ning jaheda õhuvoo seadistus tagavad lihtsa kasutamise.
1800 W
ThermoProtecti seadistus
3 temperatuuri- ja kiiruseseadistust
Kohevuse difuusor
1800 W kuivatusvõimsus ja optimaalne õhuvoog tagavad kauni tulemuse iga päev.
ThermoProtecti temperatuuriregulaator tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad tulemused hoolitseval viisil.
Föönil on 3 eelseadistatud temperatuuri- ja kiiruseseadistust, et saaksite kiiresti ja hõlpsalt saavutada täiusliku soengu.
4.9
5-st
186
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Cilvēks
14/04/2021
Latvija
Kinnitatud ostja
Teicams produkts
Ergonomisks rokturis, patīk difuzors matu apjomam, labs matu fēns
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Essential BHD004/00 Matu fēns
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Essential BHD004/00 Matu fēns
Anniņa
29/12/2016
Latvija
Šis ir lielisks produkts
Matu fēns ļoti ātri izšāvē matus, mazāk nekā 10 minūtēs. Esmu ļoti apmierināta ar šo produktu. Noteikti ieteiktu to citiem.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Essential BHD004/00 Matu fēns
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Essential BHD004/00 Matu fēns
10/08/2023
Polska
suszarka do suszenia i modelowania włosów
super układanie fryzury regulacja nawiewu ciepło zimno
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Essential BHD002/00 Suszarka do włosów
Kasutamise kuupäev 2021-08-10
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Essential BHD002/00 Suszarka do włosów
Kasutamise kuupäev 2021-08-10