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Tootmine lõpetatud
ThermoBalance’i andur
Ioonhooldus
2200 W
ThermoBalance on Philipsi uuenduslik tehnoloogia, mis kaitseb nutikalt ja esmaklassiliselt teie juukseid. Andur tunnetab pidevalt õhu kuumust ja reguleerib kogu aeg temperatuuri, et juukseid saaks kiiresti kuivatada neid kahjustamata. Kui ThermoBalance’i andur on aktiveeritud, põleb LED-märgutuli. Sellisel juhul võite tunda meeldivaid ja pidevaid temperatuurimuutusi, mis aitavad vältida juuste kuumenemist ja kahjustamist. Aktiivne kaitse juuste ja peanaha ülekuumenemise vastu.
See professionaalne 2200 W föön tagab võimsa õhuvoo. Tänu võimsusele ja kiirusele saate juukseid kuivatada ja sättida kiiremini ja kergema vaevaga.
Professionaalne Cool Shoti nupp tekitab külma õhuvoo. Kasutage seda soengu tegemise järel soengu viimistlemiseks.
4.9
5-st
64
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Zebra27100
19/10/2021
Polska
Polecam , używam suszarkę 6 miesięcy
Suszarka spełnia moje oczekiwania czyli ma zimne powietrze i ochronę włosów , co jest dla mnie istotne ponieważ miałam przesuszone włosy , a suszę je prawie codziennie . Trochę ciężka, ale kwestia przyzwyczajenia, ogólnie polecam , bardzo dobry produkt
Positiivsed omadused
zimne powietrze
Negatiivsed omadused
ciut ciężka :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka
patryk987
09/05/2021
Polska
Kinnitatud ostja
Polecam
Polecam. Bardzo fajna i wygodna suszarka. Na duży plus jonizacja
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka
Kordula
04/03/2021
Polska
Suche nie przesuszone
Suszarka inna niż pozostałe, po jej użyciu włosy wyglądają zdrowo i lśniąco, nie są przesuszone
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced BHD184/00 Suszarka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced BHD184/00 Suszarka
ThermoBalance’i seadistus vs. toote kõrgeim seadistus. Katse läbi viidud eurooplaste juustega.