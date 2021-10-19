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  • Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.
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  • Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.
  • Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.
  • Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.
  • Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.
  • Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.
  • Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.
  • Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.
  • Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.
  • Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.
  • Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.
  • Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.
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  • Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.
  • Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.
  • Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.
  • Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.
  • Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.
  • Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.
  • Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.
  • Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.
  • Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.
  • Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.

Tootmine lõpetatud

DryCare AdvancedFöön

BHD184/00

4.9
| (64) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.
Kuuma ja jaheda õhu pidev vaheldumine mõjub juustele ja peanahale hästi. 2200-vatine kuivatusvõimsus ja TurboBoosti seadistus võimaldavad juukseid kiiresti ja hästi kuivatada ning soengusse seada.
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Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks*.

  • ThermoBalance’i andur

  • Ioonhooldus

  • 2200 W

ThermoBalance tagab aktiivse temperatuurikaitse

ThermoBalance tagab aktiivse temperatuurikaitse

ThermoBalance on Philipsi uuenduslik tehnoloogia, mis kaitseb nutikalt ja esmaklassiliselt teie juukseid. Andur tunnetab pidevalt õhu kuumust ja reguleerib kogu aeg temperatuuri, et juukseid saaks kiiresti kuivatada neid kahjustamata. Kui ThermoBalance’i andur on aktiveeritud, põleb LED-märgutuli. Sellisel juhul võite tunda meeldivaid ja pidevaid temperatuurimuutusi, mis aitavad vältida juuste kuumenemist ja kahjustamist. Aktiivne kaitse juuste ja peanaha ülekuumenemise vastu.

Võimsus 2200 W kiireks ja jõudsaks kuivatamiseks

Võimsus 2200 W kiireks ja jõudsaks kuivatamiseks

See professionaalne 2200 W föön tagab võimsa õhuvoo. Tänu võimsusele ja kiirusele saate juukseid kuivatada ja sättida kiiremini ja kergema vaevaga.

Külm õhuvoog fikseerib soengu

Külm õhuvoog fikseerib soengu

Professionaalne Cool Shoti nupp tekitab külma õhuvoo. Kasutage seda soengu tegemise järel soengu viimistlemiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

64

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

3
1

19/10/2021

Polska

Polska

Polecam , używam suszarkę 6 miesięcy

Suszarka spełnia moje oczekiwania czyli ma zimne powietrze i ochronę włosów , co jest dla mnie istotne ponieważ miałam przesuszone włosy , a suszę je prawie codziennie . Trochę ciężka, ale kwestia przyzwyczajenia, ogólnie polecam , bardzo dobry produkt

Positiivsed omadused

zimne powietrze

Negatiivsed omadused

ciut ciężka :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka

09/05/2021

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Polecam

Polecam. Bardzo fajna i wygodna suszarka. Na duży plus jonizacja

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka

04/03/2021

Polska

Polska

Suche nie przesuszone

Suszarka inna niż pozostałe, po jej użyciu włosy wyglądają zdrowo i lśniąco, nie są przesuszone

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Advanced BHD184/00 Suszarka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Advanced BHD184/00 Suszarka

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. ThermoBalance’i seadistus vs. toote kõrgeim seadistus. Katse läbi viidud eurooplaste juustega.