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  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks
  • Epileerimine on tehtud lihtsaks

Tootmine lõpetatud

Satinelle EssentialJuhtmega kompaktne epilaator

BRE225/00

4.7
| (324) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Epileerimine on tehtud lihtsaks
Enjoy smooth legs for weeks with Philips Satinelle. Gently removes hairs, as short as 0.5mm, from the root. Epilation made easy with ergonomic handle and washable head for optimal hygiene
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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Puhas nahk nädalateks

Epileerimine on tehtud lihtsaks

  • säärtele

Tõhus epileerimissüsteem tõmbab karvad koos juurtega välja

Tõhus epileerimissüsteem tõmbab karvad koos juurtega välja

Tõhus epileerimissüsteem jätab teie naha nädalateks siledaks ja tüükavabaks

Kaks kiiruseseadet, mis eemaldavad nii peenemaid kui ka paksemaid karvu

Kaks kiiruseseadet, mis eemaldavad nii peenemaid kui ka paksemaid karvu

Kaks kiiruseseadet, mis eemaldavad nii peenemaid kui ka paksemaid karvu, tagades personaalsema karvaeemalduse.

Kurvikas ergonoomiline käepide mugavaks käsitsemiseks

Kurvikas ergonoomiline käepide mugavaks käsitsemiseks

Ümardatud kuju sobitub täiuslikult teie kätte, et karvaeemaldus oleks mugav. See näeb ka suurepärane välja!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

324

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

27/04/2025

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Tylko ten!

To mój trzeci depilator Philips, więc już to jest najlepszą rekomendacją. Po co szukać innych? Gdyby tylko był trochę cichszy...

See arvustus tehti tootele Satinelle Essential BRE255/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

See arvustus tehti tootele Satinelle Essential BRE255/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

01/07/2024

Polska

Polska

;)

Dostałam ten depilator 18 lat temu:) do dziś go używam;) jest świetny;)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

10/11/2022

Polska

Polska

uwielbiam!

Depilator nie kosztował dużo, za to jest bardzo fajny. Na początku mocno bolała mnie skóra, ale już się do tego przyzwyczaiłam. Włosy odrastają o wiele wolniej niż w przypadku golenia maszynką. Depilator to ogromna wygoda

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Essential BRE245/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Essential BRE245/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.