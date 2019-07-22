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  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
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  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele

Tootmine lõpetatud

Satinelle PrestigeMärg- ja kuivkasutusega epilaator

BRE652/00

4.4
| (286) Auhinnad | 87% soovitab seda toodet
Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
Meie senini kõige kiiremal epilaatoril on ainulaadsed keraamilised kettad, mis pöörlevad kiiremini kui kunagi varem, eemaldades ka kõige peenemad ja lühemad karvad. Nüüd saate keha ja jalgu hooldades oma nahka enne ja pärast epileerimist pehmemaks muuta.
Kuva kõik eelised
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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Viis kehahooldustoimingut pealaest jalatallani

Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele

  • Jalgadele, kehale, näole ja taldadele

  • Keraamilised kettad haaravad karvad

  • 5 kehahooldustoimingut

  • + 9 tarvikut

Ainulaadsest keraamilisest materjalist epileerimisotsak tagab parema haarduvuse

Ainulaadsest keraamilisest materjalist epileerimisotsak tagab parema haarduvuse

Meie ainulaadne epileerimisotsak on valmistatud tekstuuriga keraamilisest pinnast, mis eemaldab isegi kõige peenemad karvad ja vahatamisega võrreldes 4 korda lühemad karvad. Kiiremaks karvaeemalduseks pöörleb ketas nüüd veelgi kiiremini (2200 p/min).

Eriti lai epileerimisotsak

Eriti lai epileerimisotsak

Eriti lai epileerimisotsak töötleb kiiremaks karvaeemalduseks iga tõmbega suuremat nahapinda.

Auhinnatud disain*

Auhinnatud disain* hõlpsaks karvaeemalduseks

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.4

5-st

286

Auhinnad

87%

soovitab seda toodet

22/07/2019

Latvija

Latvija

Super produkts

Šus epilators ir lielisks jo ir daudz uzgaļu, un ļoti kluss un ērts lietošanai jo var bez vada un ūdenī. Esmu apmuerināta

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

12/07/2019

Latvija

Latvija

Lielisks produkts

Šis epilators ir lielisks produkts, jo āda ir gluda ilgstoši un viņš ir ļoti kluss un ērti turēt rokāsun ērta kopšana. Un visi tie uzgaļi ir ērti maināmi un neaizņem vietu ņemot līdzi ceļojot un nevajag visu laiku vadu lietot- ļoti ērta lietošana

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

22/09/2017

Latvija

Latvija

Izdevigs produkts.

Bez vada un uzladejam ierice ar iebuvetu gaismu. Komplekta piederumi ne tikai epilacijai un skusanai, bet ari masazai.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

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