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Märg- ja kuivkasutus
Jalgadele ja kehale
Tõhus epileerimine
5 tarvikut
Nautige karvaeemaldusrutiini puudumist. Ei mingit karvade kasvamise ootamist: eemaldab 3x lühemad karvad kui vahatamine.
Maailma esimene ProGuide 360° nähtavusega epilaator tagab tõhusad ja õrnad tulemused. ProGuide tagab õige 75° epileerimisnurga parimateks tulemusteks ja hoiab naha mugavaks epileerimiseks pingul. 360° LED-valguse eest ei jää varju ükski karv.
Double Action tehnoloogia tagab tõhusad ja kiired tulemused. Keraamilised pintsetid eemaldavad ka kõige lühema karva. Pintsetid suudavad haarata ja eemaldada isegi kuni 0,5 mm pikkused karvad. Te ei pea pintsette kokku pressima. Lihtsalt libistage üle naha. Integreeritud LED-valguse eest ei jää varju ükski karv. Mõlemad sääred saavad kõigest kuue minutiga siledaks.
5.0
5-st
142
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
M1217
30/07/2026
Polska
Kampaania osa
Posiada doskonale funkcje
Świetne urządzenie dla nas kobiet! Pożytecznego każdego dnia a latem niezbędnik w każdej kosmetyczce.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-07-05
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-07-05
Marta_
22/07/2026
Polska
Kampaania osa
Skuteczny sprzęt
Produkt zgodny z opisem, golarka zajmuje niewiele miejsca, więc sprawdzi się również w podróży. Plusem jest możliwość golenia na mokro i sucho.
See arvustus tehti tootele Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-07-18
See arvustus tehti tootele Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-07-18
Eliza Mieszkowska
20/07/2026
Polska
Kampaania osa
Ułatwia życie.
Świetny produkt, uwielbiam go za to, że ułatwia życie.
See arvustus tehti tootele Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-06-15
See arvustus tehti tootele Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-06-15
võrreldes ProGuide’ita tootega.
2-aastase garantiiga.