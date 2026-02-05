TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Epilaator 8000 seeria Juhtmeta epilaator; Wet & Dry

Tugi

Epilaator 8000 seeriaJuhtmeta epilaator; Wet & Dry

BRE709/00

Epilaator 8000 seeria Juhtmeta epilaator; Wet & Dry

Mine e-poodi

Võtke oma tootest maksimum

  • Epilatsioonikomplekti kasutamine: tervikliku rutiini juhised
    Epilatsioonikomplekti kasutamine: tervikliku rutiini juhised
  • Valmistumine: kuidas karvaeemaldusrutiiniks ettevalmistuda
    Valmistumine: kuidas karvaeemaldusrutiiniks ettevalmistuda
  • Kõik vajalik tõhusaks epileerimiseks
    Kõik vajalik tõhusaks epileerimiseks
  • Kuidas oma epilatsioonikomplekti eest hoolt kanda
    Kuidas oma epilatsioonikomplekti eest hoolt kanda

Registreerige oma toode

Saa pikendatud garantii

Registreeri toode 90 päeva jooksul pärast ostu tegemist ja saa pikendatud garantii (võivad rakenduda tingimused).

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioon - English (US)

  • PDF fail, 143.7 kB
  • 28 May 2026

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 4.8 MB
  • 17 December 2025

Korduma kippuvad küsimused

Osad ja tarvikud

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

Garanti ja hooldus

Kontrollige garantii tingimusi ja alustage tootevahetust või parandamist

Leia hoolduskeskus

Leia enda lähedal asuvad hoolduskeskused remondi, diagnostika ja originaalvaruosade jaoks

Garantii

Meie toote garantiitingimused

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata