TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Nautige siledat karvavaba nahka 6 kuud*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nautige siledat karvavaba nahka 6 kuud*
  • Nautige siledat karvavaba nahka 6 kuud*
  • Nautige siledat karvavaba nahka 6 kuud*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nautige siledat karvavaba nahka 6 kuud*
  • Nautige siledat karvavaba nahka 6 kuud*

Tootmine lõpetatud

Lumea PrestigeIPL fotoepilaator

BRI956/00

4.6
| (2467) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet

1 auhind

Nautige siledat karvavaba nahka 6 kuud*
SenseIQ tehnoloogiaga Philips Lumea Prestige on meie kõige tõhusam IPL. Mugavaks koduseks kasutamiseks loodud seade ja selle nutikad Lumea tarvikud järgivad täpselt teie kehakumerusi ning kohandavad programmi vastavalt kehapiirkonnale.
Kuva kõik eelised
CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

4 nutikat tarvikut – optimaalsete tulemuste jaoks

Nautige siledat karvavaba nahka 6 kuud*

  • SenseIQ tehnoloogiaga

  • Kaenlaalused, bikiinipk, keha, nägu

  • SmartSkin-anduriga

  • Kasutatav nii juhtmeta kui ka juhtmega

Koostöös nahaarstidega välja töötatud professionaalne IPL-tehnoloogia kodus

Koostöös nahaarstidega välja töötatud professionaalne IPL-tehnoloogia kodus

IPL tähendab intensiivset valgusimpulssi. Philips Lumea edastab karvajuurele õrna valgusimpulsi, mis viib karvanääpsu puhkeasendisse. Seetõttu väheneb nahal kasvavate karvade arv järk-järgult. Hooldust korrates jääb nahk meeldivalt karvavabaks ja pehmeks. Karvade tagasikasvamist ennetav hooldus on turvaline ja nahale õrn, isegi tundlikes piirkondades. Philips Lumea on kliiniliselt testitud ja töötatud välja koostöös nahaarstidega, et kodustes tingimustes lihtsat ja tõhusat hooldust pakkuda.

Tõestatult õrn ja tõhus hooldus

Tõestatult õrn ja tõhus hooldus

Objektiivsed uuringud näitavad kuni 92% võrra vähem karvu kõigest kolme hoolduskorraga**. Esimesed neli hoolduskorda tuleks teha iga kahe nädala tagant ja kaheksa järgmist hoolduskorda iga nelja nädala tagant. Pärast 12 protseduuri saate nautida siledat karvavaba nahka kuus kuud*.

Sobib paljudele juukse- ja nahatüüpidele

Sobib paljudele juukse- ja nahatüüpidele

Philips Lumea Prestige toimib tõhusalt paljude karva- ja nahatüüpidega. See toimib nii loomulike tumeblondide, pruunide kui ka musta värvi karvade puhul ning samuti nii väga heledal kui ka väga tumedal nahal. Sarnaselt teiste IPL-põhiste hooldusvõimalustega ei saa Lumea seadet kasutada valgete, hallide, heleblondide ega punaste karvade eemaldamiseks ja see ei sobi väga tumedal nahal kasutamiseks. Seda seetõttu, et karvade värvi pigmendi ja nahatooni pigmendi vahel peab olema suur kontrast.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image AWARD-612375

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

2467

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

23/12/2025

Eesti

Eesti

Protseduur ise on lihtne ja valutu, tulemused püsivad tunduvalt kauem kui tavapärase raseerimise puhul. Eriti meeldib mulle, et saan seda teha kodus, omas tempos ja nutikas äpp aitab meeles pidada, millal on aeg järgmiseks kasutuskorraks. Ideaalne valik, kui soovid pikas perspektiivis siledamat nahka ja vähem igapäevast vaeva!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Seeria BRI977/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Seeria BRI977/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga

04/07/2025

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Eemaldab tõesti kõik karvad, võtab küll paar kuud aega aga töötab.

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga

20/02/2025

Eesti

Eesti

Mugav ja efektiivne

Super toode tugeva ja musta karva jaoks. Väga mugav ja lihtne kasutada ja telefoni äpi kasutamine aitab protsessil hästi silma peal hoida. Tulemustega väga rahul!

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Seeria BRI977/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Seeria BRI977/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Keskmine karvaeemaldus pärast 12 hoolduskorda: 78% jalgadel, 64% bikiinipiirkonnas, 65% kaenlaalustel.

  2. Mõõdetud jalgadelt pärast 3 hoolduskorda, 27 naist 55-st saavutasid 92% või kõrgema tulemuse.

  3. * Hoolduskava järgides.

  4. * * Uuring viidi läbi Madalmaades ja Austrias 56 naisel pärast 3 protseduuri kaenlaalustel, bikiinipiirkonnas ja jalgadel ning 2 protseduuri näol.

  5. * * * Lambi kasutusiga ei laienda Philipsi 2-aastast ülemaailmset garantiid.