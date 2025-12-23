Olen hetkel läbinud 8 kasutuskorda ja olen väga rahul. Kõige paremini töötab seade jalgadel. Karvakasv on jäänud üliaeglaseks ja hõredaks. Isegi suvel käin võib-olla kord nädalas raseerijaga üle ning rohkem pole vajadust. Kaenlaalustel ja bikiinipiirkonnas on ka vahe märgatav. Loodan see läheb järgmise kasutuskordadega veel paremaks. Ainus miinus on ajakulu. Eriti suurtel piirkondadel nagu jalad. Teiste piirkondadega läheb ruttu. Aga samas see on seda väärt, kui igapäevasest raseerimisest pääsed. Äpp aitab graafikus püsida ning annab soovitusi, mis tugevust kasutada. Kasutamine on täiesti valutu. See on vist suurim pluss karvadest lahti saamise kõrval :) Jään seadet edasi kasutama ja olen väga rahul, et see tee minuni leidis :)