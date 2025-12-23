30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
SenseIQ tehnoloogiaga
Kaenlaalused, bikiinipk, keha, nägu
SmartSkin-anduriga
Kasutatav nii juhtmeta kui ka juhtmega
IPL tähendab intensiivset valgusimpulssi. Philips Lumea edastab karvajuurele õrna valgusimpulsi, mis viib karvanääpsu puhkeasendisse. Seetõttu väheneb nahal kasvavate karvade arv järk-järgult. Hooldust korrates jääb nahk meeldivalt karvavabaks ja pehmeks. Karvade tagasikasvamist ennetav hooldus on turvaline ja nahale õrn, isegi tundlikes piirkondades. Philips Lumea on kliiniliselt testitud ja töötatud välja koostöös nahaarstidega, et kodustes tingimustes lihtsat ja tõhusat hooldust pakkuda.
Objektiivsed uuringud näitavad kuni 92% võrra vähem karvu kõigest kolme hoolduskorraga**. Esimesed neli hoolduskorda tuleks teha iga kahe nädala tagant ja kaheksa järgmist hoolduskorda iga nelja nädala tagant. Pärast 12 protseduuri saate nautida siledat karvavaba nahka kuus kuud*.
Philips Lumea Prestige toimib tõhusalt paljude karva- ja nahatüüpidega. See toimib nii loomulike tumeblondide, pruunide kui ka musta värvi karvade puhul ning samuti nii väga heledal kui ka väga tumedal nahal. Sarnaselt teiste IPL-põhiste hooldusvõimalustega ei saa Lumea seadet kasutada valgete, hallide, heleblondide ega punaste karvade eemaldamiseks ja see ei sobi väga tumedal nahal kasutamiseks. Seda seetõttu, et karvade värvi pigmendi ja nahatooni pigmendi vahel peab olema suur kontrast.
Auhinnad
4.6
5-st
2467
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
LottaP
23/12/2025
Eesti
Protseduur ise on lihtne ja valutu, tulemused püsivad tunduvalt kauem kui tavapärase raseerimise puhul. Eriti meeldib mulle, et saan seda teha kodus, omas tempos ja nutikas äpp aitab meeles pidada, millal on aeg järgmiseks kasutuskorraks. Ideaalne valik, kui soovid pikas perspektiivis siledamat nahka ja vähem igapäevast vaeva!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Seeria BRI977/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Seeria BRI977/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga
Jansa25
04/07/2025
Eesti
Kinnitatud ostja
Eemaldab tõesti kõik karvad, võtab küll paar kuud aega aga töötab.
See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga
See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga
Lumi111
20/02/2025
Eesti
Mugav ja efektiivne
Super toode tugeva ja musta karva jaoks. Väga mugav ja lihtne kasutada ja telefoni äpi kasutamine aitab protsessil hästi silma peal hoida. Tulemustega väga rahul!
See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Seeria BRI977/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga
See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Seeria BRI977/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga
Keskmine karvaeemaldus pärast 12 hoolduskorda: 78% jalgadel, 64% bikiinipiirkonnas, 65% kaenlaalustel.
Mõõdetud jalgadelt pärast 3 hoolduskorda, 27 naist 55-st saavutasid 92% või kõrgema tulemuse.
* Hoolduskava järgides.
* * Uuring viidi läbi Madalmaades ja Austrias 56 naisel pärast 3 protseduuri kaenlaalustel, bikiinipiirkonnas ja jalgadel ning 2 protseduuri näol.
* * * Lambi kasutusiga ei laienda Philipsi 2-aastast ülemaailmset garantiid.