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Lumea Prestige IPL fotoepilaator

Tootmine lõpetatud

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Lumea PrestigeIPL fotoepilaator

BRI956/00

Lumea Prestige IPL fotoepilaator

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Eco passport - English (US)

  • PDF fail, 138 kB
  • 7 February 2020

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 11.8 MB
  • 16 February 2024

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