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  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
  • Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*

Tootmine lõpetatud

Lumea IPL 9000 SeriesIPL fotoepilaator

BRI958/00

4.6
| (2467) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet
Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*
Kõige tõhusam IPL-fotoepilaator, 6 kuud mureta peale täielikku kasutustsüklit**. IPL-seade SenseIQ tehnoloogiaga tagab mugava ja kauakestva kogu keha karvaeemalduse teie oma kodus. Lumea IPL-rakenduse personaalsed juhised aitavad teil saavutada sileda naha just nagu salongis.
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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Nautige karvavaba siledat nahka 12 kuud*

Sile ja karvavaba nahk kuni 6 kuuks*

  • SmartSkin-andur

  • Kaenlaalused, bikiinipiirkond, keha, nägu

  • SmartSkin anduriga

  • Kasutatav nii juhtmeta kui ka juhtmega

Täielik lahendus näole ja kehale koos 4 nutika tarvikuga

Täielik lahendus näole ja kehale koos 4 nutika tarvikuga

Spetsiaalse kujundusega tarvikud sobivad täiuslikult iga kehakumerusega ja ühendatuna käivitavad kõige tõhusamad programmid iga kehapiirkonna jaoks. Näootsak: lame, väikse UV-filtriga töötlusalaga. Kehaotsak: nõgus, suure töötlusalaga. Bikiinipiirkonna ja kaenlaaluste otsak: kumer, raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks.

Isikupärane toiming rakenduse Philips Lumea IPL abil

Isikupärane toiming rakenduse Philips Lumea IPL abil

Meie tasuta juhendamisrakendus aitab teil kavandada ja järgida oma hoolduskavasid, seejärel juhatab teid samm-sammult läbi iga seansi. Selle on alla laadinud rohkem kui 2,1 miljonit kasutajat.

Lihtne ja tõhus, töötatud välja koos dermatoloogidega

Lihtne ja tõhus, töötatud välja koos dermatoloogidega

Juhtiva tervishoiutehnoloogia ettevõttena töötas Philips koos dermatoloogidega välja Lumea IPL-i, et saaksite seda lihtsalt ja tõhusalt kodus kasutada. Professionaalsete ilusalongide tehnoloogiat järgiv Lumea IPL tagab õrna hoolduse ka tundlikes piirkondades.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

2467

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

23/12/2025

Eesti

Eesti

Protseduur ise on lihtne ja valutu, tulemused püsivad tunduvalt kauem kui tavapärase raseerimise puhul. Eriti meeldib mulle, et saan seda teha kodus, omas tempos ja nutikas äpp aitab meeles pidada, millal on aeg järgmiseks kasutuskorraks. Ideaalne valik, kui soovid pikas perspektiivis siledamat nahka ja vähem igapäevast vaeva!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Seeria BRI977/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Seeria BRI977/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga

04/07/2025

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Eemaldab tõesti kõik karvad, võtab küll paar kuud aega aga töötab.

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga

20/02/2025

Eesti

Eesti

Mugav ja efektiivne

Super toode tugeva ja musta karva jaoks. Väga mugav ja lihtne kasutada ja telefoni äpi kasutamine aitab protsessil hästi silma peal hoida. Tulemustega väga rahul!

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Seeria BRI977/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga

See arvustus tehti tootele Lumea IPL 9900 Seeria BRI977/00 IPL fotoepilaator SenseIQ-ga

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Lahtiütlused

  1. Keskmine tulemus pärast 12 protseduuri: 78% jalgadel, 64% bikiinipiirkonnas, 65% kaenlaalustel.

  2. Keskmine tulemus: 58% vähem karvu pärast 12 protseduuri

  3. *Mõõdetud säärtel, tulemuste saamisel on järgitud protseduuriplaani. Individuaalsed tulemused võivad erineda

  4. * * Järgides protseduuriplaani

  5. * * * Mõõdetud säärtel, bikiinipiirkonnas, kaenlaalustel ja näol kasutades. Lambi kasutuseale ei laiene Philipsi 2-aastane ülemaailmne garantii.