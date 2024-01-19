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Lumea IPL 9000 Series IPL fotoepilaator
Tootmine lõpetatud
Tugi
BRI958/00
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Kasutusjuhend
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Kas Philips Lumea rakenduse SkinAI funktsiooni saab kasutada mitmes mobiilseadmes?
Kas Philips Lumeat võib kasutada raseduse või rinnaga toitmise ajal?
Millised on Philips Lumea otsakute erinevused?
Kas Philips Lumea kasutamisel esineb kõrvaltoimeid?
Kas Philips Lumeat võib kasutada bikiinipiirkonnas?
Minu nahal on pärast Philips Lumea kasutamist ebamugavus- või valutunne
Minu Philips Lumea ei edasta valgusimpulsse
Ma ei saa oma Philips Lumea kasutamisel oodatud tulemusi
Minu Philips Lumea tekitab töötlemise ajal kõrbelõhna
Philips Lumea tuled vilguvad
Philips Lumea aku saab väga kiiresti tühjaks
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