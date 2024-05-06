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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
Kehale, jalgadele ja kaenlaalustele
Õrnade ümarate piirliotstega
Patenditud ümarad piirliotsad libisevad õrnalt läbi kõigi karvatüüpide, vältides sisselõikeid. 80% meie kasutajatest kinnitab, et neil ei esine raseerimisest põhjustatud ärritust ega punetust*.
Olete planeerimas kehahooldust või vajate lihtsalt kiiret järeltöötlust – meie raseerijad tagavad kiire ja lihtsa tulemuse. Kolme teraga süsteem liigub mõlemas suunas, hooldades tõhusalt. Sisseehitatud kahepoolne piirel piirab pikemad karvad enne raseerimist, et protsess oleks veelgi kiirem.
Philips keharaseerija on loodud õrnaks ja mugavaks raseerimiseks erinevatele kehapiirkondadele.
4.8
5-st
339
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Saulė 012
06/05/2024
Lietuva
Kampaania osa
Daugiafunkcinis prietaisas, atlieka daug funkcijų.
Kokybiškas, argonomiškas, funkcionalus.Epiliuoja minimaliai skausmingai.
Positiivsed omadused
Puikiai atlieka savo funkciją.
Negatiivsed omadused
Nėra
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui
Rolera
30/04/2024
Lietuva
Kampaania osa
Puikus
Labai švariai nušveičia kojų pėdas,bei nuskutą pačias kojas be jokio vargo.
See arvustus tehti tootele Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui
See arvustus tehti tootele Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui
Rasjan
17/04/2024
Lietuva
Kampaania osa
Puikus
Visas komplektas reikalingiausių priedų. Patiko naudotis antgaliu kojų priežiūrai.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui
HUT Saksamaa, N = 49, 2021