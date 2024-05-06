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  • Raseerimine on nüüd lihtne
  • Raseerimine on nüüd lihtne
  • Raseerimine on nüüd lihtne
  • Raseerimine on nüüd lihtne
  • Raseerimine on nüüd lihtne
  • Raseerimine on nüüd lihtne
  • Raseerimine on nüüd lihtne
  • Raseerimine on nüüd lihtne

6000 SeeriaJuhtmevaba raseerija kuiv-ja märgkasutuseks

BRL128/00

4.8
| (339) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Raseerimine on nüüd lihtne
Nautige õrna raseerimist meie uue raseerijaga. See kaitseb nahka lõigete ja ärrituse eest ning seda on võimalik kiiresti ja mugavalt kasutada igal ajal ja igas kohas – olgu teil vaja terve keha raseerimist või lihtsalt kiiret viimistlust.
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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Õrn raseerimine, isegi tundlikes piirkondades

Raseerimine on nüüd lihtne

  • Kehale, jalgadele ja kaenlaalustele

  • Õrnade ümarate piirliotstega

Hoiab ära sisselõiked

Hoiab ära sisselõiked

Patenditud ümarad piirliotsad libisevad õrnalt läbi kõigi karvatüüpide, vältides sisselõikeid. 80% meie kasutajatest kinnitab, et neil ei esine raseerimisest põhjustatud ärritust ega punetust*.

Kiired tulemused 3 teraga süsteemiga

Kiired tulemused 3 teraga süsteemiga

Olete planeerimas kehahooldust või vajate lihtsalt kiiret järeltöötlust – meie raseerijad tagavad kiire ja lihtsa tulemuse. Kolme teraga süsteem liigub mõlemas suunas, hooldades tõhusalt. Sisseehitatud kahepoolne piirel piirab pikemad karvad enne raseerimist, et protsess oleks veelgi kiirem.

Sobilik tundlike piirkondade jaoks

Sobilik tundlike piirkondade jaoks

Philips keharaseerija on loodud õrnaks ja mugavaks raseerimiseks erinevatele kehapiirkondadele.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

Arvustused

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4.8

5-st

339

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

06/05/2024

Lietuva

Lietuva

Daugiafunkcinis prietaisas, atlieka daug funkcijų.

Kokybiškas, argonomiškas, funkcionalus.Epiliuoja minimaliai skausmingai.

Positiivsed omadused

Puikiai atlieka savo funkciją.

Negatiivsed omadused

Nėra

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui

30/04/2024

Lietuva

Lietuva

Puikus

Labai švariai nušveičia kojų pėdas,bei nuskutą pačias kojas be jokio vargo.

See arvustus tehti tootele Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui

See arvustus tehti tootele Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui

17/04/2024

Lietuva

Lietuva

Puikus

Visas komplektas reikalingiausių priedų. Patiko naudotis antgaliu kojų priežiūrai.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui

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