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6000 Seeria Juhtmevaba raseerija kuiv-ja märgkasutuseks

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6000 SeeriaJuhtmevaba raseerija kuiv-ja märgkasutuseks

BRL128/00

6000 Seeria Juhtmevaba raseerija kuiv-ja märgkasutuseks

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 3.4 MB
  • 5 February 2026

EL-i vastavusdeklaratsioon

  • PDF fail, 652.7 kB
  • 17 December 2024

Korduma kippuvad küsimused

Osad ja tarvikud

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

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