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6000 Seeria Juhtmevaba raseerija kuiv-ja märgkasutuseks
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BRL128/00
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Kas ma saan reisida Philipsi hooldus- või ilutootega?
Miks minu toote laadimine võtab oodatust kauem aega?
Miks ei ole tootega kaasas adapterit?
Mida ma saan kasutada oma USB-laadimisega Philipsi toodete laadimiseks?
HQ87 USB seinaadapter
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