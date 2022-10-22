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  • Veatu nahalähedane raseerimine
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  • Veatu nahalähedane raseerimine
  • Veatu nahalähedane raseerimine
  • Veatu nahalähedane raseerimine
  • Veatu nahalähedane raseerimine
  • Veatu nahalähedane raseerimine
  • Veatu nahalähedane raseerimine
  • Veatu nahalähedane raseerimine
  • Veatu nahalähedane raseerimine
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  • Veatu nahalähedane raseerimine
  • Veatu nahalähedane raseerimine
  • Veatu nahalähedane raseerimine
  • Veatu nahalähedane raseerimine
  • Veatu nahalähedane raseerimine
  • Veatu nahalähedane raseerimine
  • Veatu nahalähedane raseerimine

Tootmine lõpetatud

SatinShave PrestigeMärg- ja kuivkasutusega raseerija

BRL170/00

4.1
| (63) Auhinnad | 80% soovitab seda toodet

1 auhind

Veatu nahalähedane raseerimine
Nautige säärte ja keha veatult nahalähedast ja mugavat raseerimist. Meie täiustatuim raseerimissüsteem annab siidpehme tulemuse nahka ärritamata. SatinShave Prestige - nii mugav, et võite raseerida iga päev, isegi kui seda vaja pole.
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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

meie kõige täiuslikuma raseerimissüsteemiga

Veatu nahalähedane raseerimine

  • Keskpiirliga raseerija

  • Täiustatud raseerimissüsteem

  • 1 h laadimisaeg + kiirlaadimine

  • 5 tarvikut

Meie täiustatuim raseerimissüsteem kõige nahalähedasemaks raseerimiseks

Meie täiustatuim raseerimissüsteem kõige nahalähedasemaks raseerimiseks

Painduvad kaardus terad on 75% tõhusamad kui tavalised Ladyshave'i terad*. Terad paiknevad kaitsevõre all ja järgivad kõiki teie kontuure ülimalt nahalähedaselt.

Keskpiirliga mitmesuunaline otsak püüab rohkem karvu

Keskpiirliga mitmesuunaline otsak püüab rohkem karvu

Kui liigutate pardlit oma kehal, säilitab mitmes suunas painduva kaela ja keskpiirliga otsak parimat võimalikku kontakti nahaga. Keskpiirliga otsak püüab tavapärasega võrreldes rohkem karvu.

Pehmed padjandid tagavad õrna puudutuse

Pehmed padjandid tagavad õrna puudutuse

Raseerimisotsaku kummalgi küljel paiknevad pehmed padjandid, mis tagavad sujuva ja õrna raseerimise, eriti ebatasastes kohtades.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

Auhinnad

  • Award image AWARD-612378

Arvustused

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4.1

5-st

63

Auhinnad

80%

soovitab seda toodet

22/10/2022

Polska

Polska

Stosunkowo niedroga

Skusiła mnie na nią fajna cena i jestem zadowolona z efektów golenia. Dzięki ruchomym siateczkom gładko sunie po skórze, więc depilacja przebiega sprawnie kawałek po kawałku. Nie ma opcji się nią skaleczyć, nawet w tak wrażliwych okolicach jak bikini.

Positiivsed omadused

cena, prostota obsługi, delikatność

See arvustus tehti tootele SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

See arvustus tehti tootele SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

25/12/2018

Polska

Polska

Naprawdę dobrze wydane pieniądze

Żałuję, że wcześniej nie korzystałam z takiego urządzenia.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

18/11/2018

Polska

Polska

Super, rewelka

Wspaniała golarka, rewelacja, super goli. Jestem zadowolona.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.