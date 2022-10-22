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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
Keskpiirliga raseerija
Täiustatud raseerimissüsteem
1 h laadimisaeg + kiirlaadimine
5 tarvikut
Painduvad kaardus terad on 75% tõhusamad kui tavalised Ladyshave'i terad*. Terad paiknevad kaitsevõre all ja järgivad kõiki teie kontuure ülimalt nahalähedaselt.
Kui liigutate pardlit oma kehal, säilitab mitmes suunas painduva kaela ja keskpiirliga otsak parimat võimalikku kontakti nahaga. Keskpiirliga otsak püüab tavapärasega võrreldes rohkem karvu.
Raseerimisotsaku kummalgi küljel paiknevad pehmed padjandid, mis tagavad sujuva ja õrna raseerimise, eriti ebatasastes kohtades.
Auhinnad
4.1
5-st
63
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
AnitaAniTamtaa
22/10/2022
Polska
Stosunkowo niedroga
Skusiła mnie na nią fajna cena i jestem zadowolona z efektów golenia. Dzięki ruchomym siateczkom gładko sunie po skórze, więc depilacja przebiega sprawnie kawałek po kawałku. Nie ma opcji się nią skaleczyć, nawet w tak wrażliwych okolicach jak bikini.
Positiivsed omadused
cena, prostota obsługi, delikatność
See arvustus tehti tootele SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
See arvustus tehti tootele SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Iwona73
25/12/2018
Polska
Naprawdę dobrze wydane pieniądze
Żałuję, że wcześniej nie korzystałam z takiego urządzenia.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
ankul
18/11/2018
Polska
Super, rewelka
Wspaniała golarka, rewelacja, super goli. Jestem zadowolona.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro